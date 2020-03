Bravely Default II : Square Enix veut connaître votre avis sur la démo de l'eShop

Parmi les nombreuses surprises qui attendaient les joueurs confinés présents lors du dernier Nintendo Direct Mini figurait notamment l'arrivée immédiate d'une démo en bonne et due forme pour Bravely Default II, le prochain RPG de la team Asano, qui continue de dérouler l'univers graphique entamé avec The 4 Heroes of Light en 2009.

La paternité du studio nippon était également assez présente dans le J-RPG néo-rétro Octopath Traveler, qui avait lui aussi joué la carte de la démo avant sa sortie, et avait profité de l'occasion pour demander aux rôlistes en herbe leur avis éclairé, par le biais d'un sondage.

Si vous avez profité de ce weekend aussi confiné qu'ensoleillé pour retourner en tout bien tout honneur le galop d'essai de Bravely Default II, et que la ville de Savalon n'a déjà plus aucun secret pour vous, vous pouvez donc vous rendre à cette adresse toute japonaise, qui vous laissera librement exprimer votre avis sur ce premier contact, non sans jauger votre connaissance des productions de la Team Asano.

Et pour les moins japonisants d'entre vous, il faudra peut-être attendre une traduction au moins anglaise pour faire part aux développeurs de votre ressenti, ce qui vous laissera entre temps l'occasion d'en débattre dans les commentaires. D'ailleurs, saviez-vous que cette démo proposait mine de rien deux boss optionnels et plus ou moins bien cachés ?

Bravely Default II est prévu pour jouer la carte du tour par tour en 2020, exclusivement sur Switch.