Bravely Default II : Le producteur s'excuse auprès des joueurs pour... Bravely Second

Alors que les amateurs de J-RPG se demandaient depuis un moment ce que nous teasait avec malice Silicon Studio, la cérémonie des Game Awards 2019 était venue lever le voile sur l'inattendu Bravely Default II.

Ce nouvel épisode a en effet surpris plus d'un rôliste en herbe, puisqu'après Bravely Default premier du nom, et sa suite Bravely Second, les fans de la série qui aime tourner en rond durant des heures s'attendaient plutôt à un troisième épisode en bonne et due forme.

Ces derniers ont été entendus, puisqu'une toute nouvelle interview du producteur Tomoya Asano à paraître dans le prochain numéro de Famitsu (et traduite par les soins de Japanese Nintendo) commence d'emblée par cette interrogation. Et la réponse est assez... surprenante :

Avant de revenir sur le titre en détails, laissez-moi d'abord m'excuser pour Bravely Second. Malgré les nombreuses attentes autour du jeu, nous avons l'impression que nous ne sommes pas parvenus à y répondre. Nous sommes par la suite entrés dans une démarche introspective qui structure tous les jeux sur lesquels nous sommes en ce moment en train de travailler.

Asano explique avoir ensuite travaillé sur le néo-rétro Octopath Traveler, en pensant que la série des Bravely était tout simplement cuite, et qu'il fallait donc tourner la page, passer à autre chose. Mais la pression de l'équipe chargée des développements sur smartphone aura eu raison de cette décision, et c'est ainsi que l'épisode Fairy's Effect débarquait en 2017 sur mobiles.

C'est justement le succès de cet épisode qui a motivé les équipes à mettre en chantier un nouvel opus de la licence. En revanche, l'explication de texte du co-producteur Masashi Takahashi demeure des plus... étranges :

Cette fois, nous avons voulu revenir à notre intention de départ en renouvelant l'univers et les personnages, afin que les joueurs qui n'auraient jamais essayé un épisode de la série auparavant puissent en profiter à 100%. Nous pensons que ce titre serait le bon moyen de les convaincre qu'il s'agit-là d'une nouvelle histoire, avec de nouveaux héros, mais qu'il n'y ait pas de confusion sur le fait qu'il s'agisse d'un nouveau Bravely.

Ajouter un chiffre à l'épisode original après avoir sorti Bravely Second pour rendre la chose plus claire ? Voilà qui en laissera assurément plus d'un circonspect, non ?

En attendant la sortie de Bravely Default II, prévue pour 2020 sur Switch, vous pouvez toujours, si ce n'est déjà fait, télécharger la démo proposée sur l'eShop.