Trails of Cold Steel IV : Le casting se dévoile dans une nouvelle vidéo, en anglais dans le texte

Si la saga Legend of Heroes continue de mettre un temps certain pour sortir de son archipel natal et s'ouvrir au monde, les plus patients des joueurs savent qu'ils pourront bientôt profiter du quatrième (et dernier) opus de la sous-série Trails of Cold Steel, pour peu qu'ils maîtrisent un peu la langue de John Oliver.

Mais si les verbes irréguliers et l'art de la guerre n'ont déjà plus aucun secrets pour vous, vous pourrez dès cet automne retrouver non pas une, mais bien deux Classes VII. Histoire de vous faire patienter jusqu'à l'arrivée de Trails of Cold Steel IV -The End of Saga-, le distributeur Koch Media vient de mettre en ligne une nouvelle vidéo qui nous permet de retrouver en anglais dans le texte Shirley, McBurn, Campanella, Mariabell, Alberich et Giliath Osborne, profitant de leurs quelques secondes de gloire pour balancer la première catchphrase qui leur vient à l'esprit.

Rappelons donc que Trails of Cold Steel IV sortira sur PlayStation 4 à l'automne 2020 chez nous, et en 2021 sur PC et Switch partout dans le monde, et que tous les détails des deux éditions Collector sont toujours consultables ici-même.