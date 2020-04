Trails of Cold Steel IV arrive sur PS4 en occident, les versions PC et Switch en 2021

Les joueurs occidentaux de la tentaculaire saga The Legend of Heroes ont appris au cours des nombreux combats menés sur le front à ronger leur frein, et à développer des trésors de patience, dans l'espoir de voir arriver leur série préférée enfin localisée. Une fois de plus, ils ont été exhaussés, et voient l'horizon se dégager.

Alors que les chefs de guerres occidentaux profitent depuis quelques petits mois de la localisation tardive du troisième épisode, qui aura mis deux ans à sortir de son archipel natal, voilà que The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV -The End of Saga- annonce à son tour son arrivée salvatrice. Mais pour ne pas bouleverser les habitudes des soldats rodés à l'exercice, la préquelle conclusive devrait elle aussi les faire compter jusqu'à deux rotations terrestres avant de montrer le bout de son nez.

C'est une fois encore NIS America qui s'occupera de traduire ce quatrième opus, récoltant au passage les remerciements du patron du développeur Nihon Falcom, Toshihiro Kondo :

Cet épisode occupe une place particulièrement importante, à la fin de la série Cold Steel, et au milieu de l'arc principal débuté avec Trails in the Sky. Nous avons tracés de nombreuses pistes depuis Trails in the Sky, et tout ce qui touche à l'Empire Erebonien y sera dévoilé.

Pour l'occasion, les différents éditeurs du jeu ont mis les petits plats dans les grand, puisqu'en plus de la version PlayStation 4 disponible depuis septembre 2018 au Japon, des portages PC et Switch verront le jour l'année prochaine. À cet effet, de coûteuses éditions collectors des versions consoles (deux de chaque, ce qui nous fait un total de quatre, bravo) ont été dévoilées en images, et sont consultables dans notre galerie d'images.

La Frontline Edition proposera en plus d'une jaquette réversible une sélection de musiques issues de la bande-son baptisée Echoes of Erebonia, et un artbook The Black Records. La Limited Edition proposera quant à elle le CD plus complet Twilight Resonance, l'artbook rigide The Complete Balck Records", un steelbook qui va bien, un poster, et sept cartes de rigueur. Les pré-commandes commenceront dès demain midi sur le site de NISA Europe.

Quelle que soit l'édition qui remporte vos faveurs, Trails of Cold Steel IV sortira donc sur PlayStation 4 à l'automne 2020 chez nous, et en 2021 sur PC et Switch partout dans le monde.