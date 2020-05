Trails of Cold Steel IV The End of Saga brouille les pistes avec un premier trailer localisé

"Mieux vaut tard que jamais" : voilà un dicton que les joueurs de la tentaculaire série The Legend of Heroes ne connaissent que trop bien : depuis ses débuts, ils attendent parfois des années durant l'arrivée d'un nouvel épisode. Et encore, lorsque ce dernier parvient à quitter son archipel natal. Heureusement, le quatrième épisode de Trails of Cold Steel s'invitera bien à la fête.

Annoncé en grande pompe par NIS America le mois dernier, Trails of Cold Steel IV -The End of Saga- s'offre aujourd'hui une première bande-annonce localisée dans la langue de Boris Johnson, comme pour nous rappeler qu'il faudra une nouvelle fois travailler son anglais pour en profiter. Et parce qu'il va encore s'écouler quelques mois avant de pouvoir mettre les mains sur ce titre disponible depuis septembre 2018 au Japon, l'éditeur Koch Media nous rappelle brièvement les enjeux de cet épisode conclusif qui met en scène...DEUX Classes VII :

L'Empire d'Erebonia est au bord de la guerre ! L'histoire de Trails of Cold Steel IV, se déroule peu de temps après la fin du troisième opus. Nos héros de la Classe VII se retrouvent seuls face à l'Empire, dans une tentative d'arrêter son ascension vers une domination totale. Rean Schwarzer, héros de la guerre civile d'Erebonia et professeur de la Classe VII, a subitement disparu. Il est du devoir des étudiants de la Classe VII, anciens comme nouveaux, de se réunir avec les héros de tout le continent. Ils représentent le dernier espoir de ce monde, pour lui éviter la destruction totale.

Rappelons donc que Trails of Cold Steel IV sortira sur PlayStation 4 à l'automne 2020 chez nous, et en 2021 sur PC et Switch partout dans le monde, et que tous les détails des deux éditions Collector sont toujours consultables ici-même.