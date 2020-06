Cyberpunk 2077 : Les versions PS5-Xbox Series X finalement au lancement ? CD Projekt s'explique

Lorsque CD Projekt Red a annoncé hier soir que la sortie de Cyberpunk 2077 allait subir un nouveau report de plusieurs mois, de nombreux joueurs ont immédiatement pensé que cet énième retard avait pour conséquence la disponibilité "day one" des versions PS5 et Xbox Series X du jeu. Mais dans les faits, ce n'est pas tout à fait ça.

Des suites de l'annonce du report de la sortie de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red a tenu une conférence téléphonique au cours de laquelle il est revenu sur ce retard et la situation du jeu vis-à-vis des consoles next-generation lors de sa sortie.

Le studio affirme que la sortie du jeu sur consoles de génération actuelle alors que les nouvelles consoles seront déjà là ou sur le point de sortir ne l'inquiète pas car Cyberpunk est "différent" selon lui de ce qui sera proposé sur PS5 et Xbox Series X lors de la mise en vente de ces dernières.

De plus, le jeu tournera dès sa sortie sur PS5 et Xbox Series X (ce qui laisse entendre que les consoles next-gen seront déjà disponibles le 19 novembre prochain) grâce à la rétrocompatibilité. Les choses devraient même aller au delà de la simple rétrocompatibilité.

CD Projekt Red affirme en effet que Cyberpunk 2077 sera plus beau sur PS5 et Xbox Series X dès sa sortie. En revanche, une mise à jour next-gen "plus robuste" du jeu sera proposée gratuitement aux possesseurs des versions PS4 et Xbox One en 2021 (le possesseur d'une version PS4 recevra la mise à jour PS5, etc.). La compatibilité du RPG avec le système Smart Delivery de la Xbox Series X avait été annoncée il y a plusieurs mois et le studio confirme donc que les consoles Sony bénéficieront d'un système équivalent

Pour ce qui est du mode multijoueur de Cyberpunk 2077, le studio polonais explique que son arrivée est elle aussi retardée. À chaque report de la sortie de la partie solo, l'arrivée de la partie multijoueur est proportionnellement reportée. Cela signifie que la partie multijoueur du RPG a été reportée de deux mois par rapport à ce qui était prévu à la base.

Comme indiqué hier, Cyberpunk 2077 est désormais prévu pour le 19 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC. Et comme l'a révélé CD Projekt Red au cours de cette conférence téléphonique, la presse du monde entier aura très prochainement l'occasion d'essayer le début du jeu...