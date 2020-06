Cyberpunk 2077 repousse sa sortie de 2 mois supplémentaires

Alors que les joueurs qui l'attendent comme le messie du RPG avaient déjà dû déplorer un décalage de plusieurs mois, 2020 a encore frappé Cyberpunk 2077, que CD Projekt RED vient d'annoncer toujours plus en retard.

Et il fallait être sur Twitter pour découvrir le message de Marcin Iwinski et Adam Badowski, respectivement co-fondateur et chef du studio CD Projekt RED, indiquant qu'il ne faudrait pas compter sur Cyberpunk 2077 le 17 septembre comme prévu - presque - initialement.

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

Nous avons décidé de repoussé Cyberpunk 2077 du 17 septembre au 19 novembre.



Ceux d'entre vous qui sont familiers de notre façon de créer des jeux savent que nous ne sortirons pas quelque chose qui n'est pas prêt. "Prêt quand il est terminé" n'est pas une formule que nous employons parce qu'elle sonne bien, c'est une chose à laquelle nous nous accrochons même si l'on sait qu'il va nous falloir accepter les critiques. En même temps, nous savons qu'une telle décision va nous coûter votre confiance et échanger de la confiance contre du temps supplémentaire est une des décisions les plus difficiles à prendre pour un développeur. Bien que nous pensions que ce soit la meilleure décision pour le jeu, nous voulons toujours et encore nous excuser pour vous faire attendre encore davantage. Notre intention est de faire de Cyberpunk 2077 quelque chose qui va rester avec vous pendant les années à venir. Au final, nous espérons que vous comprendrez pourquoi.



Au moment où nous écrivons ces lignes, Cyberpunk 2077 est terminé en termes de contenu et de gameplay. Les quêtes, les cinématiques, les compétences, les objets... Toutes les aventures que Night City a à offrir : tout est là. Mais avec une abondance de contenu et de systèmes complexes s'entremêlant, nous devons tout passer au peigne fin, équilibrer les mécaniques et réparer un tas de bugs. Un monde immense signifie une immense quantité de choses à harmoniser et c'est à cela que nous allons consacrer le temps supplémentaire.



Cette semaine, des journalistes du monde entier commencent à y jouer. Nous sommes impatients (et stressés) d'entendre leurs avis, autant que de voir vos réactions lorsqu'ils publieront leurs previews juste après le Night City Wire du 25 juin. Nous espérons que cela satisfera votre appétit pour le jeu alors que nous travaillons à le polir pour le lancement en novembre.

Voilà, vous savez désormais comment cela va se passer. Il faut donc peaufiner ce qui doit l'être. Cela nous rappelle la situation de The Witcher III : Wild Hunt qui avait dû se décaler du 24 février 2015 au 19 mai 2015 pour les mêmes raisons. Avec le succès qu'on lui connaît. Mais ça sent quand même le crunch bien violent.

Sauf que là, en plus, il se pourrait que la nouvelle date se rapproche amoureusement de celles de la PS5 et de la Xbox Series X, machines sur lesquelles il sera optimisé et donc apparaîtra sous meilleur jour. Ah, et pour l'histoire "des journalistes qui commencent à y jouer", ne faites pas attention. Mais soyez sur Gameblog quand même le 25 juin.