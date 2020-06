PS5 : Pas d'équivalent unique au système "Smart Delivery" de Xbox

Cela fait des mois que Microsoft met l'accent sur le système Smart Delivery qui sera proposé aux possesseurs de Xbox Series X et Xbox One s'étant acheté la version Xbox One d'un jeu également disponible sur la console next-gen et compatible avec ce système. Du côté de la PS5, Sony n'a en revanche pas détaillé ses intentions vis-à-vis des jeux cross-gen. Des déclarations venues du Japon semblent préciser le positionnement de Sony à ce sujet.

Sony n'aurait pas prévu de proposer d'équivalent unique et uniforme au Smart Delivery de la Xbox Series X sur PS5. C'est ce qu'aurait déclaré un représentant de Sony Interactive Entertainment au site japonais GameSpark (relayé par le site VGC). À la place, le constructeur nippon permettrait aux différents éditeurs de décider au cas par cas s'ils souhaitent décider de mettre en place un système de mise à niveau gratuit. SIE promet par ailleurs d'être "le plus flexible possible" avec les éditeurs qui désirent proposer de telles upgrades.

Plusieurs questions se posent désormais. La première est celle des conditions apposées à de telles mises à niveau PS4-PS5. Electronic Arts a par exemple annoncé que les personnes qui achèteront une version boîte de Madden NFL 21 sur PS4 pourront sur une période limitée obtenir gratuitement la version PS5. Pour obtenir cette mise à niveau, le joueur devra cependant posséder la PS5 standard. Elle ne pourra en effet pas être faite si le joueur avait la version disque sur PS4 mais que la PS5 dont il dispose est la Digital Edition. Cette politique sera-t-elle appliquée par tous les éditeurs disposant d'un jeu cross-gen ou juste EA ?

La seconde question majeure concerne le positionnement de Sony vis-à-vis de ces mises à niveau. Le géant japonais n'a pour l'instant pas annoncé de jeu disponible à la fois sur PS4 et PS5. Ses intentions ne seront donc connues que s'il dévoile un ou plusieurs jeux cross-gen, ou des versions PS5 de titres déjà sortis sur PS4 par le passé.

Quid des jeux First Party ?

Lors de la sortie de la PS4, Sony avait mis en place un programme temporaire et payant de "mise à niveau numérique" des jeux PS3. Une personne qui avait acheté une version physique ou dématérialisée d'une poignée de jeux PS3 (cinq en Europe selon le site officiel de PlayStation) pouvait obtenir à prix réduit la version dématérialisée PS4 de ce même jeu (le disque PS3 servait ensuite de clé lors du lancement du jeu sur PS4).

La situation semble bien partie pour être la même sur PS5 sur au moins un des deux modèles de la nouvelle console, à la différence notable, que cette mise à niveau pourra être gratuite si les éditeurs le souhaitent. À noter cependant que lorsque Sony a sorti The Last of Us Remastered ou God of War III Remastered, il n'a pas proposé de mise à niveau, gratuite ou payante, aux possesseurs des versions PS3 de ces titres.

Comme indiqué précédemment, la PS5 est prévue pour la fin de cette année.

