EA Play Live : It Takes Two, le nouveau jeu de Josef Fares, se révèle

Après A Way Out, Eletronic Arts fait une fois de plus confiance à Josef Fares pour un nouveau projet dans la gamme EA Originals. Le réalisateur l'a brièvement présenté lors de l'EA Play Live 2020.

It Takes Two est décrit une fois encore comme un jeu d'action, d'aventure et de plate-forme coopératif qui va nous mettre sur le cul. L'histoire est celle de Rose, une petite-fille dont les parents, Cody et May, ont décidé de divorcer. Elle se crée alors deux poupées à leur effigie qui vont prendre vie et que l'on dirigera

Dans l'idée de marier les mécaniques et l'histoire, Fares explique que l'on contrôlera leurs émotions, que l'on jouera leurs émotions. C'est évidemment assez flou, mais le débit rapide et l'énergie du patron de Hazelight lorsqu'il parle d'un titre qui est un ascenseur émotionnel complètement dingue sans fin.

On connaît le bonhomme alors on surveillera la sortie de ce jeu prévu pour 2021.