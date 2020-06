Mois des Fiertés : Microsoft et Mojang (Minecraft) s'engagent

En mémoire des émeutes de Stonewall, en 1969 à New York, le mois de juin a été décrété comme celui des Fiertés. Cette période où l'on promeut la dignité et la visibilité des personnes LGBTQI+, Microsoft et Mojang s'investissent sérieusement.

À voir aussi : Black Lives Matter : Humble Bundle rejoint le mouvement avec un énorme pack caritatif

La firme de Redmond lance ainsi des habits et accessoires aux couleurs de l'arc-en-ciel, propose également de suivre certains témoignages sur le page Microsoft Pride, et annonce faire don de 250.000 dollars à des associations LGBTQI+ et antiracistes dans le monde entier. Elle n'oublie pas non plus de rappeler que Tell Me Why, développé par Dontnod et qu'elle édite, permettra d'incarner un héros transgenre.

Mojang, qui appartient à Microsoft, a également envie de marquer le coup. Les parents de Minecraft n'ont pas organisé une parade virtuelle mais ont donné 125.000 dollars à cinq organismes - Campaign Againt Homophobia, Colombia Diversa, OutRight Action International, RainbowYOUTH et Know Your Rights Camp.

On rappellera que l'égalité, l'amour, tout ça, cela devrait être la norme.