Star Wars Episode 1 Racer annonce une nouvelle date de sortie, et cette fois, c'est la bonne

Maintes fois repoussé mais jamais égalé, le retour en grâce de Star Wars Episode 1 : Racer aura, même il y a longtemps et dans une galaxie lointaine été victime d'un bien terrestre virus. Après plusieurs faux départs, histoire de coller au plus près de la fameuse course de pods de La Menace Fantôme, le jeu de course semble enfin près à filer à toute berzingue, comme le veut l'expression.

Anakin Skywalker et le vil Sebulba pourront à nouveau s'affronter dans la classique de Bonta Eve dès le 23 juin sur PlayStation 4 et Switch, comme vient de l'annoncer une nouvelle fois l'éditeur Aspyr, non sans remercier les fans pour leur infinie patience, et ce pour la dernière fois :

Nous devrions sortir sur Nintendo Switch et PS4 le 23 juin. Merci pour votre soutien continu, vos gifs et vos aimables commentaires pendant que nous étions au travail sur cette version. On se retrouve sur la piste.

D'abord prévu pour le 12 mai, cette version liftée du jeu de course de 1999 avait raté son dernier virage, pour finalement être repoussée à une date aussi mystérieuse qu'ultérieure.

Heureusement, tout ceci sera bientôt de l'histoire ancienne, et il nous tarde de retrouver cette curieuse adaptation, qui profitera cette fois de textures en haute définition et autres ajouts destinés à le faire entrer dans la modernité, comme l'apport de Trophées sur PlayStation 4. Rendez-vous le 23 juin prochain, donc, sur PlayStation 4 et Switch.