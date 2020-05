Star Wars Episode I Racer décale finalement sa date de sortie, c'est la faute à Sebulba

Notre rédacteur en chef et accessoirement consultant F1 vous le dira : en matière de course, il ne faut jamais crier victoire avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée, sous peine d'aller aux devants de grandes désillusions. Malheureusement pour les padawans en herbe qui attendaient le retour de Star Wars Episode I : Racer, la négociation du dernier virage s'avère compliquée.

Le jeu de course sorti quelques semaines avant le film dont il s'inspire avait refait surface à la faveur d'un Nintendo Direct, non sans proposer des textures en haute définition et autres ajouts destinés à le faire entrer dans la modernité, comme l'apport de Trophées sur PlayStation 4.

Et si la ressortie triomphale avait été annoncée il y a quelques semaines pour ce mardi 12 mai par le producteur James Vicari, un vilain caillou vient perturber les plans, qui peuvent comme chacun sait changer.

Le site Nintendo Everything a en effet reçu il y a quelques heures l'annonce du report indéterminé du jeu par l'éditeur Aspyr :

Nous sommes ravis de pouvoir bientôt partager avec vous Star Wars Episode 1: Racer ! Malheureusement, en raison du télétravail et aux exigences de l'industrie pour le sortir dans de bonnes conditions, le jeu sera encore retardé sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Nous serons de retour avec de meilleures nouvelles dès que possible.

Vous l'aurez compris : pour coller à nouveau une rouste à ce fourbe de Sebulba, il faudra attendre le retour de Star Wars Episode I : Racer sur PlayStation 4 et Switch, reporté à une date finalement indéterminée.