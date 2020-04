Star Wars Epsiode 1 : Racer tient sa date de sortie sur PS4 et Switch

Avant que Disney ne jette son dévolu pour apprendre à ses dépends qu'il convient de penser une trilogie dans sa globalité avant de la mettre en chantier, Star Wars faisait dès 1999 son fat come back avec un Episode 1 qui n'allait pas se priver pour vendre des produits dérivés par millions.

À voir aussi : TEST de TT Isle of Man 2 : On peut mourir deux fois !

Mais aux côtés des figurines et autres attrape-poussières de rigueur, le studio LucasArts profitait de la célèbre course de Podracers durant laquelle le jeune Anakin Skywalker tente de gagner sa liberté pour dégainer un jeu de course thématique : Star Wars Episode 1 : Racer.

Sorti la même année que le long métrage, le jeu fut ensuite porté sur Dreamcast en 2000, avant qu'une suite assez facilement sous-titrée Revenge ne débarque en 2002 sur PlayStation 2.

Mais ô surprise, le premier épisode cher à Camille et à votre serviteur annonçait son retour triomphal à l'occasion du dernier Nintendo Direct, non sans proposer des textures en haute définition et autres ajouts destinés à le faire entrer dans la modernité, comme l'apport de Trophées sur PlayStation 4. Une interview du producteur James Vicari publiée sur le site officiel de la saga spatio-guerrière insiste d'ailleurs longuement sur l'attention portée aux commandes du jeu, qui semblent avoir fait l'objet d'un soin tout particulier.

Le suspens prend aujourd'hui fin, puisque les pilotes aguerris qui tenteront une nouvelle fois de triompher du perfide Sebulba pourront rechausser leurs gants dans moins d'un mois, puisque Star Wars Episode 1 : Racer sera disponible à partir du 12 mai prochain sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.