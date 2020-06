F1 2020 montre son mode Mon Ecurie et les stats sur les pilotes

Les infos sur F1 2020 se font de plus en plus nombreuses, à mesure que la date du premier Grand prix de l'année approche. Codemasters dévoile en effet ce jour un premier aperçu du nouveau mode de jeu "My Team" du jeu, traduit par "Mon Ecurie" en langue de Macron.

Cette expérience place donc nous les joueurs dans les rôles de pilote mais également de manager d'une écurie de F1. Il est ainsi possible de créer sa propre écurie de Formule 1 pour devenir le onzième team sur la grille de départ.

Comme le décrit la vidéo ci-dessus, on commence donc par créer son pilote (les pros auront désormais des points attribués en fonction de leur palmarès et expérience) parmi quelques spécimens, puis par choisir la livrée, les logos, mais également les couleurs, bref l'identité globale. Vient ensuite la signature du premier contrat avec un sponsor, de quoi apporter un financement à l'écurie, et ainsi agrandir les usines et toutes les infrastructures, dans le but d'être de plus plus performants. Evidemment, les résultats devront suivre pour continuer à performer et à progresser vers les sommets.

La partie Media n'a pas disparu dans F1 2020 puisqu'il faudra toujours s'y conformer les temps de week-end de course. Avec le mode "My Team" vous vous occupez ainsi de votre écurie pendant la semaine, ce qui affectera la manière dont se déroulera vos courses. "Utilisez efficacement votre temps pour gérer les activités de votre personnel, générer des fonds et maintenir l'équipe motivée. Prenez le temps de réfléchir aux activités que vous souhaitez faire, chacune d'entre elle possède ses avantages et inconvénients."

F1 2020 sortira le 10 juillet prochain, sur PS4, Xbox One et PC.