PS5 : Le prochain jeu de Sony Santa Monica (God of War) aura une "narration complexe"

Avec son God of War sorti en 2018, Sony Santa Monica a proposé un des jeux les plus marquants de cette génération. Si l'action était évidemment au rendez-vous, le jeu mettait clairement l'accent sur la narration. Et de toute évidence, son prochain titre le fera aussi.

Le site The Game Post a récemment relayé deux offres d'emploi publiée par Sony Santa Monica sur LinkedIn. Ces offres sont liées à des postes de lead narrative designer et lead writer et donnent une idée de ce que le studio californien cherche à proposer dans son prochain blockbuster.

En effet, le candidat idéal au poste de lead narrative designer doit avoir une "profonde connaissance de l'écriture de narrations vidéoludique complexes" et être capable d'exprimer cette narration "à travers l'expérience de jeu voulue." Le lead writer retenu doit quant à lui avoir une "maîtrise de la narration" ainsi qu'une "compréhension profonde du mariage entre le gameplay et la narration." Ce lead writer devra créer "des histoires puissantes, des arcs narratifs forts pour les personnages et des dialogues captivants." Le studio de Cory Barlog ne manque donc pas d'ambition pour son prochain jeu (à noter que le réalisateur a relayé sur Twitter des articles traitant de ces offres d'emploi).

Sans surprise, ces offres d'emploi n'indiquent pas explicitement que le jeu concerné est la suite de God of War, cette dernière n'ayant pas encore été annoncée officiellement par Sony. L'arc narratif débuté dans le jeu de 2018 indique cependant clairement que les aventures de Kratos et Atreus sont loin d'être terminées. Tout pousse donc à croire que Sony Santa Monica prépare actuellement God of War II.

À l'heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas quand Sony dévoilera ce nouveau jeu ni quand il compte le commercialiser.