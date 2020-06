Captain Tsubasa Rise of New Champions dévoile l'équipe des Pays-Bas : Tulipe ou tu pointes ?

Dans une autre dimension, pacifiée et en pleine forme, la présentation de la PlayStation 5 aurait ensuite laissé sa place au coup d'envoi de l'Euro 2020, et de ses festivités footballistiques. Malheureusement pour vous, vous êtes coincé de ce côté de la réalité, même si Captain Tsubasa : Rise of New Champions va tenter de vous consoler.

Parce que l'herbe est toujours plus verte chez nos amis néérlandais, Bandai Namco dévoile aujourd'hui l'équipe passablement fromagère des Pays-Bas, la Netherlands Junior.

Cette force orange conduite par le capitaine Brian Kluivoort, qui tentera d'éviter les cartons (et les aurtiers) rouge à quelques têtes bien connus de sa sélection, puisque l'on retrouve Hans Doleman, Leon Dirk, Ruud Coulisseman ou encore Gert Kaise sur le terrain.

Si vous n'êtes pas venus pour souffrir mais bel et bien pour gagner, rappelons que Captain Tsubasa : Rise of New Champions et ses douze mille éditions collector viendra consoler les fans du manga de Yōichi Takahashi dès le 28 août 2020 sur PC, PlayStation 4 et Switch.