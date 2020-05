Animal Crossing New Horizons : Deux maisons de haute couture y offrent des vêtements (virtuels)

Y'aura-t-il une fin à la folie Animal Crossing : New Horizons ? Les joueurs accros cesseront-ils d'en attirer d'autres vers cette simulation de vie paisible et idéale pour surmonter le confinement ? Si même les grandes marques s'y mettent...

Si vous êtes du genre fashion victim et à vouloir que votre délégué insulaire dispose d'une garde-robe à faire pâlir tous vos visiteurs, voilà peut-être la nouvelle qui va faire votre journée. Les marques Valentino et Marc Jacobs ont toutes deux partagé des collections de vêtements pour Animal Crossing : New Horizons.

Il s'agit d'un partenariat avec le compte Instagram Animal Crossing Fashion Archive qui permet de profiter d'une vingtaine d'habits et accessoires de mode du styliste italien et six tenues du créateur new-yorkais.

Voici les codes qu'il vous faut avant de scanner du QR Code et devenir une gravure de mode virtuelle - n'oubliez pas votre prêt, néanmoins :

Valentino : MA-1182-5456-5837

Marc Jacobs : MA-6128-9720-4153

Ne reste plus qu'à organiser des défilés pendant que KK mixe tranquillou.

Animal Crossing : New Horizons est disponible sur Nintendo Switch.

