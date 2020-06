TEST du Cage TEUFEL : La Deutsche Qualität au service d'un casque gaming

Nous avons eu l'opportunité de tester le casque CAGE du fabricant allemand Teufel. C'est la toute première fois que l'on traite un produit de ce constructeur sur Gameblog mais il faut bien dire qu'il n'est pour l'instant pas très connu en France. Et c'est bien dommage comme vous allez pouvoir le découvrir.

Teufel est une société berlinoise spécialiste de l'audio et si elle s'est faite connaitre surtout pour les systèmes de Home Cinema et de haut-parleurs, elle réalise aussi des casques audio à destination du gaming. C'est le cas avec le CAGE qui est présenté comme une marque de casque haut de gamme.

La qualité au rendez-vous

A commencer par le packaging qui sort clairement de l'ordinaire puisque le casque se trouve lové dans une sorte d'écrin en carton. Ce qui saute au yeux c'est que ce dernier propose effectivement un design haut de gamme. C'est visible aussi bien dans les matériaux que dans le design global. C'est moderne, élégant et d'une grande sobriété. Avec 340 grammes sur la balance, ce n'est pas pesant sur la tête mais pourtant il en ressort une agréable sensation de robustesse. Massif d'aspect, il s'adapte même aux grosses têtes et surtout le gros point fort est l'absence de presse sur le haut des tempes, même après plusieurs heures d'utilisation. Les coussinets en simili-cuir sont épais, moelleux et très confortables. On regrettera simplement l'impossibilité de changer pour des versions en tissu. Ils sont toutefois amovibles facilement, ce qui est un bon point pour l'hygiène.

Deux-en-un

Casque entièrement filaire le CAGE s'adapte à tout le monde et c'est son point fort numéro numéro un. Il peut se brancher aussi bien en USB qu'en Jack et c'est bien la première fois que l'on trouve cette possibilité sur un casque de ce type. Résultat, vous pouvez l'utiliser aussi bien sur un smartphone, qu'une tablette, un PC ou un baladeur audio. Ce qui est assez rare pour le signaler. De plus le CAGE peut gérer deux signaux en même temps. Vous pouvez par exemple jouer sur votre PC tout en étant branché à votre téléphone et répondre pourquoi pas à un appel grâce au micro intégré. La Deutsche Qualität frappe encore.

Le micro parlons-en justement. La voix s'entend de manière claire et limpide, et le logiciel maison permet de modifier certaines variantes comme le filtre anti-parasite. Il est aussi possible de modifier votre voix avec une tonalité masculine ou féminine (selon votre sexe) pour amuser la galerie. Il existe même une option pour avoir la voix... de Donald Duck !

Passage obligatoire dans le Teufel Audio Center

Le Teufel Audio Center permet d'améliorer significativement le rendu de votre casque. Car si "out of the box", l'audio est très honorable, certains éléments comme les médiums peuvent chagriner un peu. Mais pas de soucis, puisqu'en quelques minutes il est possible d'améliorer l'égaliseur. Dommage par contre que le logiciel ne soit qu'en anglais et en allemand. Mais très honnêtement pas besoin d'avoir de grosses notions dans la langue de Shakespeare pour vous en sortir.

On vous conseille d'office d'améliorer les médiums car le casque d'origine est très absolu, avec de puissants graves et aigus mais finalement des médiums un peu faiblards. C'est une fois que ce type de réglage est effectué que l'on peut se rendre compte des belles qualités du CAGE. La spatialisation par exemple est bonne et il est possible d'améliorer la fonction 7.1. De notre coté on trouve toujours cette option assez difficile à apprécier tant cela peut varier selon vos coutumes d'utilisation.

Pour cette raison l'option Device du logiciel permet d'attribuer des options au bouton action et donc pourquoi pas s'activer le 7.1 à la volée en fonction de la spécificité audio de vos jeux et de vos films.

x x x x x EN RÉSUMÉ LA QUALITÉ ALLEMANDE AU RENDEZ-VOUS Le CAGE de chez Teufel propose en sortie de boite un son satisfaisant mais qu'il est possible d'améliorer grandement en faisant un petit tour dans le logiciel. Pour le reste aussi bien en termes de design que de performances, on a un produit assez haut de gamme entre les mains et il semble difficile de regretter un tel achat. Il faut juste se montrer patient pour régler au poil les différentes options pour l'utilisation qui vous convient le mieux.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : La robustesse

Le design

Le logiciel très complet

La qualité globale après quelques réglages Un audio peu flatteur d'office avant les réglages