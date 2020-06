Okami : Ikumi Nakamura continue de croire qu'une suite est possible, avec Hideki Kamiya

Dans le monde merveilleux du jeu vidéo comme ailleurs, il est de ces personnalités qui n'hésitent pas à prendre leurs désirs pour des réalités, quitte à embarquer dans leur sillon quelques joueurs crédules. Dans la vraie vie, on les appelle les "forceurs".

À voir aussi : PlatinumGames : Inaba n'est toujours pas surpris par la next-gen, et juge la Switch plus innovante

Et c'est sans doute dans cette catégorie que l'on pourrait malheureusement ranger Ikumi Nakamura, qui vient de déclarer lors d'une interview accordée à IGN Japan qu'elle souhaitait pitcher une suite en bonne et due forme au sublime Ōkami auprès de Capcom :

Le projet qui me tient le plus à coeur serait de travailler sur la suite d'Okami. Je continue d'y croire, et je pense que les chances que nous y parvenions sont assez élevées. Lorsque le confinement sera terminé, j'irai proposer mes idées à Capcom. Mais le plus important, c'est que Hideki Kamiya en soit à nouveau le réalisateur.

La directrice artistique avait fait sensation lors de l'E3 2019 avec la présentation de Ghostwire Tokyo, le nouveau jeu de Shinji Mikami, avant de quitter le studio Tango Gameworks en septembre dernier, pour entamer un tour du monde des studios largement relayé sur un certain réseau social.

Il faut dire que le retour de la déesse Amaterasu avait été "teasé" au mois d'octobre par Nakamura et Kamiya, dans une vidéo en forme de blague, avant que l'intéressé ne vienne expliquer qu'il s'était "un peu emballé" à l'époque. Rappelons que la licence développée par feu-le studio Clover appartient toujours à Capcom, qui semble pour le moment plus enclin à enchaîner les remakes de Resident Evil et à entretenir Street Fighter V sur la durée qu'à ressortir le Pinceau Céleste de son étui... Puisse l'avenir nous donner tort, cela va de soi.

Quant à Okami Den...