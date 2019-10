Okami de retour ? Hideki Kamiya l'affirme en vidéo (avec Ikumi Nakamura)

Dans une bien étrange vidéo postée sur Twitter, le célèbre designer japonais, accompagné d'Ikumi Nakamura, a levé son divin pouce pour clamer ce que tous les fans d'Okami attendent.

Souvenez-vous. En 2016, Hideki Kamiya expliquait calmement, en portant un T-shirt très explicite, songer à Bayonetta 3 et Okami 2 (E3 2016 : Bayonetta 3 et Okami 2 teasés par Hideki Kamiya). On rigolait à l'époque, en se disant qu'il était fou, qu'il dépensait tout son argent dans les habits et accessoires de mode.

Sauf qu'un tweet d'Ikumi Nakamura, petit ange de l'E3 2019 partie un peu trop tôt de chez Tango Gameworks, vient de tout fracasser. Sur celui-ci, elle explique qu'Okami est de retour et qu'elle veut, avec les fans, une suite. Sans oublier d'ajouter qu'elle aimerait travailler dessus. Ah, Ikumi...

Le plus fou est qu'elle y joint la vidéo que vous pouvez regarder ci-dessus. Hideki Kamiya apparaît à côté d'elle et voici leur échange :

Okami va revenir

- Vraiment ?

- Vraiment

- Wow !

Surprenant, n'est-il pas ? D'autant que l'on peut connecter ceci à une autre information. Ceci intervient quelques heures après que Capcom, éditeur de licence, a renouvelé publiquement son envie de ressusciter des propriétés intellectuelles en léthargie (Capcom promet de faire revivre des licences "dormantes" et parle de ses récents succès).

Coïncidence ? Je ne pense pas. Et vous non plus. Alors, le retour d'Amaterasu, vous y croyez dur comme fer ? Ou ça sent le canular de mauvais goût ?