The Last of Us 2 : Le contenu du patch 1.01 déjà connu, un nouveau mode ajouté

À quelques jours de la sortie de The Last of Us Part II, Naughty Dog et Sony ont déjà déployé un premier patch. Et les joueurs les plus pressés peuvent dès à présent savoir ce qu'apporte ce dernier.

Le site GearNuke révèle que Naughty Dog a déjà diffusé la mise à jour 1.01 de The Last of Us Part II. Ce dernière, d'un poids de 4 Go mêle ajout de nouvelles fonctionnalités et correction de problèmes. Voici le détail de ce qu'apporte ce patch :

Ajout du Mode Photo

Ajout de la Galerie de Concept Art

Ajout d'un "Model Viewer" (permettant de regarder les modèles in-game des personnages)

Apport d'améliorations et de corrections de bugs d'ordre général

Ajout d'options d'accessibilité supplémentaires

Pour rappel, The Last of Us Part II sortira sur les PS4 du monde entier le 19 juin prochain. Notre test du jeu arrivera quant à lui le 12 juin prochain à 9h du matin. En attendant, notre toute dernière preview du jeu est disponible à cette adresse.