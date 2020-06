Publicité The Last of Us Part II : Naughty Dog accusé de vol et de plagiat

Ce mercredi 3 juin, vous avez pu découvrir le spot publicitaire qui devrait selon toute vraisemblance apparaître dans votre télé de temps à autre pour promouvoir The Last of Us Part II. Une chanteuse américaine, Anna-Lynne Williams, l'a vu. Et elle n'est pas contente.

La compositrice et interprète du projet musical Lotte Kestner a fait remarquer un détail assez important à Neil Druckmann et Naughty Dog sur Twitter. Cela concerne le morceau True Faith de New Order, qu'Ellie chante à sa façon... Mais pas vraiment.

@Neil_Druckmann @Naughty_Dog hey are you aware that the true faith cover you put in your last of us 2 trailer is a replica of my cover that came out 10 yrs ago? I wrote original parts not in the original song that are copied exactly by whoever covered it. I am heartbroken. - Lotte Kestner (@lottekestner) June 4, 2020

Hey, vous êtes conscients que la cover de True Faith que vous avez mis dans votre trailer de The Last of Us 2 est une réplique de celle que j'ai faite il y a 10 ans ? J'ai écrit de nouvelles portions qui ne sont pas dans la chanson originale et que sont copiées par la personne qui interprète ici. J'ai le coeur brisé.

Et elle apporte la preuve au gazouillis suivant :

your fans seem to have noticed because they're commenting on my old video thinking it's the same song. credit? compensation? https://t.co/p6VELwXcV4 - Lotte Kestner (@lottekestner) June 4, 2020

Vos fans ont l'air de l'avoir remarqué, car ils commentent ma vidéo YouTube en pensant que c'est exactement la même chanson. Mention ? Compensation ?

Une cover acoustique avec un tempo plus mesuré d'un tube des années, on pourrait s'interroger. Il y a peut-être une simple coïncidence. Cette colère publique est-elle légitime ? Comme Anna-Lynne Williams l'explique, la délicate envolée vocale que l'on entend en fin de publicité (à la quarante-sixième seconde) correspond exactement au passage de sa reprise, dont elle est à l'origine (à partir de 3 minutes et trente secondes).

Les deux vidéos sont dans la galerie. Vous pouvez vous faire votre avis. Perso, je dis que ça se siffle. Reste à voir si cela aura des conséquences. Aucun commentaire n'a été apporté pour le moment.

En décembre dernier, PlayStation Japon avait eu un problème de plagiat avec sa vidéo Yume no Nakae, révélant plusieurs gros titres à venir. Celle-ci avait été retirée.

The Last of Part II sera disponible sur PS4 le 19 juin prochain.

