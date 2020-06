Microsoft et Capcom ont travaillé sur un reboot de Dead Rising "tueur de Last of Us," les infos

Il est indéniable que The Last of Us fait partie des joyaux du catalogue d'exclusivités des consoles PlayStation. Et la série de Naughty Dog fait des envieux. Parmi ces envieux se trouve Microsoft qui, a à une époque, a demandé à un habitué des jeux de zombies d'un genre totalement différent de lui créer un Last of Us-like.

La surprenante révélation du jour vient de Liam Robertson, célèbre insider et auteur de nombreux scoops sur des projets annulés. Dans la dernière vidéo de sa série Game History Secrets, il révèle en effet qu'en début de vie de la Xbox One, Microsoft aurait demandé à Capcom Vancouver (Dead Rising 2, Dead Rising 3) de lui développer un jeu exclusif censé venir concurrencer The Last of Us :

Microsoft cherchait à ajouter un jeu de survie exclusif à son portfolio de manière à concurrencer le succès critique de 2013 de Sony, The Last of Us. Des sources de Capcom Vancouver indiquent que Microsoft a approché les dirigeants du studio en leur soumettant l'idée qu'ils s'occupent d'un tel projet.



Selon les sources, les deux camps se seraient mis d'accord avec enthousiasme sur le fait que ce "tueur de Last of Us" serait un reboot total de Dead Rising pour Xbox One. Josh Bridge, alors producteur exécutif chez Capcom Vancouver et creative lead sur Dead Rising 3, aurait dirigé la création de ce jeu dont le nom de code était "Climber." [...]



Cela étant dit, le staff de Capcom Vancouver appelait ce projet Dead Rising 4 et il semblerait que ce soit également le titre qui avait été communiqué à Capcom Japon. [...]



La grand majorité de l'équipe de Capcom Vancouver a travaillé sur Climber pendant plusieurs mois mi-2014. Cette grande équipe a dépensé des millions de dollars pour développer un prototype élaboré qui montrait une réinvention totale de la série Dead Rising. Cela aurait été un jeu de survie en monde ouvert avec un accent sur le gameplay d'infiltration. Cela incluait le fait de se faufiler derrière les zombies pour les exécuter discrètement.



Sa nouvelle direction était bien plus modérée, s'éloignant des singeries comiques de ses prédécesseurs. Son ton et style visuel étaient plus sombres et bruts. Le crafting et l'association d'objets étaient toujours possible même si les armes étaient désormais plus réalistes. Cette nouvelle vision puisait son inspiration dans des oeuvres traitant de zombies populaires à l'époque comme The Walking Dead. Mais elle était également la manifestation du fort désir du studio de créer quelque chose de différent et plus sérieux. [...]



Le résultat était différent de tout ce que Dead Rising avait pu proposer par le passé. Ce qui a posé problèmes.

Des artworks de "Climber" son disponibles dans notre galerie ci-dessous. Si Microsoft était tenu au courant de la progression des choses, des sources affirment que Capcom Japon n'avait pas été informé de la direction du projet et de la direction qu'ils souhaitaient prendre avec la licence Dead Rising. Mi-2014, Capcom Vancouver aurait présenté le projet à des dirigeants de Capcom Japon totalement abasourdis. Ces derniers n'auraient pas du tout aimé le projet.

D'après un développeur du studio Canadien, la licence Dead Rising n'était pas aussi malléable qu'ils l'imaginaient. Un virage si sérieux n'était pas dans l'ADN de la série et le développement de Dead Rising 4 a été totalement redémarré (avec l'accord de Microsoft). Le personnage de Frank West a été remis au premier plan et la direction du jeu s'est rapproché de ce qui avait été fait par le passé. Très peu de choses ont été conservée de Climber dans le titre auquel les joueurs ont finalement pu s'essayer.

Que vous inspire cette histoire ? Pensez-vous que Capcom Japon a bien fait d'annuler le jeu ? Auriez-vous aimé que la série Dead Rising effectue ce changement de direction ? Estimez-vous que Capcom Vancouver aurait réussi à faire un jeu du niveau de The Last of Us ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.