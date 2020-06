Skater XL repousse (un peu) sa date de sortie : Quatre extraits de gameplay pour patienter

Faut-il y voir une réponse fébrile suite à l'annonce tonitruante de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ? Toujours est-il que le studio Easy Day n'a semble-t-il pas connu que des jours faciles, puisque la sortie du challenger Skater XL est aujourd'hui quelque peu repoussée.

Le nouveau venu dans le petit milieu du skate qui espère faire la synthèse des séries Skate et Tony Hawk's Pro Skater nous avait promis du grind et du trick pour le 7 juillet, mais le dernier post du studio publié sur Instagram annonce un report de la sortie de Skater XL, désormais fixée au 28 juillet prochain :

La version 1.0 sera lancée le 28 juillet, quelques semaines plus tard que la date d'origine. Malgré nos efforts, et en raison d'événements qui ne dépendent pas nous, nous décalons le lancement physique et numérique de SkaterXL 1.0 sur Playstation 4, Xbox One et PC. Nous annoncerons également une nouvelle date pour la version Switch dans les prochaines semaines. Nous vous remercions pour votre patience, alors que nous travaillons à finaliser le jeu. Ne vous inquiétez pas : d'ici le 28 juillet, nous dévoilerons plus de contenu et de fonctionnalités disponibles au lancement de la version 1.0, pour faire de Skater XL le jeu que vous méritez tous au lancement. Nous apprécions votre compréhension et tenons à vous remercier pour tout votre soutien !

Histoire de se faire pardonner, le studio a concédé quatre (très) courtes vidéos mettant en scène l'éponyme Easy Day High School, quand bien même Alice Cooper nous avait promis sa fin définitive, COVID-19 ou pas...