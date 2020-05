Skater XL grinde sa date de sortie estivale en vidéo

Avec le retour potentiel des beaux jours et du doux parfum de la liberté retrouvée, les pratiques sportives pourraient à nouveau se diversifier, et les skate-parks de l'hexagone servir à nouveau de caisse de résonance pour les riffs punk-rock qui annoncent l'arrivée de l'été. Mais en matière de planches à roulettes, le monopole autrefois exercé par le père Tony Hawk a vécu.

Alors que les indiscrétions concernant le retour de la série Tony Hawk's Pro Skater ne cessent de se multiplier un peu partout, le concurrent Skater XL, récemment annoncé sur PlayStation 4, profite que tout le monde ait le dos tourné pour enfin sortir de son early access, et offrir ses tricks, manuals et autres grabs des familles avec plus d'assurance.

Comme le dévoile la nouvelle bande-annonce du jour, vous pourrez essayer ce nouveau venu dès le 7 juillet 2020 sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One. Et parce que toute contre-culture est selon les mots de Joseph Heath destinée à être récupérée, le studio Easy Day affiche fièrement les nombreux partenariats qui permettront aux apprenti skateurs de s'afficher avec leur marque de sapes préférée.

C'est donc ça, le monde d'après ?