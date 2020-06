F1 2020 montre l'édition Michael Schumacher en vidéo

Contrairement à ce que prétend le communiqué de presse, on ne parle pas ici du "plus grand pilote de tous les temps", mais du plus gros palmarès d'un champion de F1 (et encore Lewis est en train de le rattraper à grandes enjambées), surtout geâce à ses 7 titres de CDM et ses 91 victoires. Voici présentée en vidéo l'édition Michael Schumacher de F1 2020.

À voir aussi : F1 2020 célèbre les 70 ans de la F1 avec une première vidéo de gameplay

Ce nouveau trailer, narré par Will Buxton (seuls les vrais, ou pas...), dévoile des images d'archives sur la carrière mais également des extraits de gameplay de F1 2020. Tant qu'on y est.

Les joueurs en possession de la Deluxe Schumacher Edition, auront la possibilité de conduire quatre de ses voitures iconiques, des années 90 à 2000 :

1991 : Jordan 191 - C'est la voiture qui a lancé la carrière de ce grand pilote. Ce monoplace vert émeraude a été conduit pour la première fois lors du Grand Prix de Belgique en 1991.

- C'est la voiture qui a lancé la carrière de ce grand pilote. Ce monoplace vert émeraude a été conduit pour la première fois lors du Grand Prix de Belgique en 1991. 1994 : Benetton B194 - C'est avec ce modèle, que Michael Schumacher a remporté son premier championnat du monde.

- C'est avec ce modèle, que Michael Schumacher a remporté son premier championnat du monde. 1995 : Benetton B195 - C'est avec celui-ci, qu'il a remporté le second. 2000 : Ferrari F1-2000 - Cette voiture lui a permis de se placer dix fois en pole positions et de remporter dix courses.

De plus, les possesseurs de la Seventy Edition ou de la Deluxe Schumacher Edition auront également accès à la Ferrari F2004, voiture avec laquelle Schumacher a obtenu son 7e et dernier titre mondial. Apparu dans F1 2017, sa version 2020 a été mise à jour avec la présence du symbole #1 sur le nez de la voiture, et du nom du pilote estampé sur l'appui-tête.

F1 2020 sortira le 10 juillet prochain.