La GDC 2020 se tiendra en août prochain (si tout va bien)

Si quelques événements et annonces ont bien eu lieu cette semaine grâce à la magie d'Internet, la Game Developers Conference en tant que telle n'a pas eu lieu, toute décalée qu'elle a été à cause du COVID-19. On sait désormais quand se tiendra la nouvelle tentative de rassemblement.

Informa Tech a annoncé la GDC Summer 2020, qui se tiendra du 4 au 6 août prochains au Moscone Center de San Francisco. L'événement, qui remplace celui qui devait se tenir cette semaine, se présente comme une célébration sur trois jours, plus condensée et "freestyle", du jeu vidéo dans son ensemble.

Les panels et interventions se succéderont et la partie expo où les liens pourront se tisser entre les professionnels des différentes strates de l'industrie se tiendra les 5 et 6 août. Les organisateurs précisent qu'ils continueront à s'informer auprès des autorités sanitaires de manière à ce que cette édition et les suivantes se déroulent dans les meilleures conditions.

À l'heure qu'il est, on ignore toujours combien de temps dureront les mesures qui nous obligent, à raison, à rester confinés pour essayer de freiner la propagation du virus.

L'E3 2020, qui devait se tenir en juin, a été annulé, et la Gamescom 2020, qui doit avoir lieu à Cologne du 25 au 29 août 2020 est toujours prévue.