Nintendo Switch : 4 millions de consoles vendues en mars, soit 20% du total de l'année fiscale !

Vous n'avez pas pu y couper : la période confinatoire dont nous sortons progressivement aura fait du mal à notre espèce de grands singes, mais aura très largement fait les affaires des éditeurs de jeux et autres constructeurs de consoles, qui ont profité de l'assignation à résidence pour engranger les millions, toutes devises confondues.

À voir aussi : Nintendo met à jour ses million sellers : Zelda pour la première fois à égalité avec Mario

Nintendo a ainsi écoulé la bagatelle de 4,2 millions de Switch entre le 1er et le 31 mars 2020, soit près de 20% des 21,03 millions vendues durant l'année fiscale 2019-2020, excusez du peu. La plus transportable des consoles de salon qui totalise désormais 55,7 millions d'unités selon le comptage de Golden Casino News aura évidemment profité de la sortie plus qu'opportune d'un certain Animal Crossing : New Horizons, meilleur démarrage de la console au Japon avec 1,88 millions de cartouches tout ce qu'il y a de plus physique écoulées en seulement trois jours de commercialisation.

Les États-Unis représentent désormais plus d'un tiers des revenus générés par la Switch, avec 20,61 millions de consoles vendues depuis sa sortie en mars 2017, l'Europe et le Japon complétant le podium avec respectivement 14,2 et 13,4 millions de ventes.

Rien ne dit que ces (très) bons résultats permettront à Nintendo de passer entre les gouttes des questions (même écourtées) des actionnaires qui ponctueront l'assemblée générale du 26 juin prochain, mais les ceux en-dessous des objectifs constatés l'an passé devraient bien vite tomber dans les oubliettes de l'Histoire...

Du haut de ses trois ans d'existence révolus, la Switch se classe pour le moment treizième dans la liste des consoles les plus vendues de tous les temps. "Road to Stade de France", comme nous avons l'habitude de le dire chez Gameblog !