Xbox Series X : Microsoft donne des informations sur le lancement japonais

Si Xbox et le Japon étaient en couple sur Facebook, le statut de leur relation indiquerait "c'est compliqué." Avec des chiffres de ventes quasi inexistants, la Xbox One a fait un bide monumental dans l'archipel nippon. Phil Spencer a déclaré à maintes reprises que sa société voulait faire mieux au Japon. Un des moyens d'y parvenir réside dans une sortie mondiale selon Microsoft.

À lire aussi : Xbox Series X : Spencer fait le point sur la production de la console et des jeux

Microsoft a confirmé au site du magazine japonais Famitsu que la Xbox Series X est prévue pour sortir au Japon en même temps que dans le reste du monde, autrement dit durant la période des fêtes de fin d'année 2020. Et de toute évidence, la question de la date de sortie est un sujet épineux pour les japonais.

En effet, l'article de Famitsu rappelle que la Xbox One est sortie le 4 septembre 2014 au Japon, soit 10 mois après sa sortie en occident. Même si cela ne suffit pas à justifier les chiffres de ventes de la Xbox One dans l'archipel, Famitsu, citant les fans japonais de Xbox, parle d'une situation regrettable. Le magazine nippon souligne par ailleurs que Microsoft avait placé le Japon dans les pays de "deuxième groupe" vis-à-vis de la sortie de la Xbox One. Ce qui donnait l'impression d'un marché de moindre importance.

En plus de confirmer que la Xbox Series X sortira bien pendant les fêtes de fin d'année au Japon, le géant américain a également donné les titres de plusieurs jeux qui seront disponibles lors de ce lancement japonais :

Même s'il est possible et probable que d'autres jeux soient ajoutés à cette liste prochainement, Famitsu s'étonne de l'absence de la version Xbox Series X de Yakuza : Like a Dragon des jeux disponibles au lancement de la console, alors qu'elle a déjà été annoncée en occident.

Phil Spencer a récemment réaffirmé que le marché japonais était important pour Microsoft et que la situation de Xbox dans l'archipel était inacceptable. Il a à ce propos déclaré qu'il voulait s'assurer que la Xbox Series X sorte au Japon en même temps que dans le reste du monde. Reste maintenant à découvrir les autres mesures prises par le constructeur américain pour éviter que la catastrophe Xbox One ne se reproduise (à titre d'exemple, Microsoft n'aurait, selon Famitsu, vendu que 15.339 Xbox One au Japon en 2018).

Pensez-vous que Microsoft peut arranger les choses au Japon avec la Xbox Series X ? Si oui, comment ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.