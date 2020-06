Xbox Series X : Phil Spencer fait le point sur la production de la console et des jeux

La pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement/distanciation sociale/télétravail ont logiquement eu un impact sur l'industrie du jeu vidéo, le développement des jeux et la production des consoles. En cette année de sortie de consoles nouvelle génération, les constructeurs sont régulièrement amenés à s'exprimer sur d'éventuels bouleversements de leur calendrier. À nouveau au tour de Phil Spencer de faire le point.

Comme indiqué précédemment, Phil Spencer était récemment l'invité du podcast de Reggie Fils-Aimé, l'ancien président de Nintendo of America. Au cours de cette émission, le patron de la division Xbox de Microsoft a été amené à faire le point sur les préparatifs du lancement de la Xbox Series X et de ses jeux. À en croire le boss de Xbox, tout va bien niveau hardware :

Nous avons fait un autre passage en revue du hardware cette semaine (la semaine dernière, ndlr). Nous sommes confiants vis-à-vis de notre chaîne d'approvisionnement côté hardware. Il semblerait que nous allons être capables de disposer de suffisamment de consoles. Nous nous sommes vraiment engagés à faire un lancement mondial, ce que nous n'avons malheureusement pas fait avec la Xbox One.

Pour ce qui est des jeux, le constat est relativement positif aussi vis-à-vis du lancement de la Xbox Series X. Si retards il y a, il se ressentiront sur des titres prévus plus tard et actuellement à un niveau de développement moins avancé :

Ça avance bien du côté des jeux. [...] Les éléments qui nécessitent une collaboration physique comme la motion capture, la captation de musiques symphoniques ou d'autres choses de ce genre sont en attente pour le moment. Du côté des jeux, les jeux dont le contenu n'est pas encore bouclé pourrait être davantage touchées (par des retards) que les jeux dont le contenu est achevé. Phil Spencer ajoute par ailleurs que le contexte actuel a poussé Microsoft a assouplir certaines de ses règles. Les développeurs tiers ont par exemple eu l'autorisation d'apporter leurs kits de développement Xbox Series X à la maison afin de télétravailler, ce qui n'était pas le cas auparavant.

Au cours de ce podcast, Phil Spencer est également revenu sur son arrivée à la tête de Xbox en 2015 des suites d'un changement de stratégie et du remplacement de Don Mattrick (responsable du lancement "compliqué" de la Xbox One). À en croire Phil Spencer, la situation n'a pas causé de remous que chez les joueurs. Il affirme que la situation était également compliquée en interne :

L'équipe avait perdu sa confiance envers la direction. Sa confiance envers la capacité de cette dernière à diriger, sa confiance envers l'engagement de l'entreprise (Microsoft) vis-à-vis de cette catégorie (le jeu vidéo) et sa confiance envers nos décisions. Reconstruire cela au sein de la société a été important et cela a pris du temps. Les positions prises par Don Mattrick et les changements soudains de stratégie et de politique juste avant la sortie de la Xbox One avaient sensiblement diminué le moral des troupes en interne à l'époque. À l'approche de l'arrivée de la Xbox Series X, les choses semblent mieux engagées pour Microsoft.

Pour rappel, la Xbox Series X est toujours prévue pour la fin de cette année.