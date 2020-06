Future Games Show : Deux voix d'Uncharted dévoileront une trentaine de jeux, indés et AAA

Ceux qui ont gardé en mémoire les "guerres astérixiennes" après un passage du plus célèbre des Gaulois chez nos voisins les Goths, savent à quel point l'absence d'un chef peut donner lieu à d'interminables querelles pour tirer la couverture à soi. Et comme cette année, il n'y aura pas d'E3...

Après le Summer of Gaming d'IGN et le Summer Game Fest de Geoff Keighley, voici qu'un nouveau festival en ligne tente de récupérer les miettes du salon californien : le site britannique Games Radar annonce la tenue du Future Games Show 2020, un concentré d'exclusivités, de deep-dives, d'interviews de développeurs et de tables rondes, comme dans la légende arthurienne.

Les festivités démarreront le samedi 6 juin à 23h30 (heure de Paris) sur YouTube, Twitch et Facebook, et les éditeurs Curve Digital, Deep Silver, Devolver Digital, Hi-Rez Studios, Merge Games, Raw Fury, Red Thread Games, Square Enix, Team17, TeamKill Media, tinyBuild et Walkabout Games ont déjà annoncé leur participation à l'événement.

Notre bien-aimé rédac' chef sera ravi de découvrir que le Future Games Show sera animé par Emily Rose et Nolan North, qui incarnent respectivement Elena Fisher et Nathan Drake dans la série Uncharted. Les surprises devraient satisfaire un public assez large, puisque l'on nous promet une trentaine de titres, allant du jeu indé au AAA, et même un peu plus loin, selon les dires du directeur de contenu Daniel Dawkins :

Nous sommes ravis de découvrir de plus près ce que la prochaine génération de jeux changera dans notre façon de jouer, en explorant tout, de l'apprentissage automatique [machine learning] à l'intelligence des PNJ, et comment la technologie transformera les jeux de demain.

Rendez-vous donc dès samedi à 23h30 pour découvrir ce que nous réserve ce nouveau prétendant, que l'on espère évidemment riche en surprises.

