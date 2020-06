Double Fine : Le studio de Schafer n'éditerait plus de jeu à cause de son rachat par Microsoft

Si l'époque est somme toute peu propice à la franche rigolade, le studio Double Fine, lancé il y a près de vingt ans par le génial Tim Schafer, aura déclenché chez les joueurs plus d'un éclat de rire. Malheureusement, la déclaration du génial fondateur n'a aujourd'hui rien d'une blague.

L'édition de jeux indépendants sous le label Double Fine Presents a du plomb dans l'aile depuis le rachat du studio par Microsoft en 2019, si l'on en croit les récentes déclarations du studio Boneloaf.

Ces derniers travaillaient en effet en étroite collaboration avec Double Fine sur le jeu Gang Beasts, mais le partenariat vient de prendre fin, et la faute incomberait à la nouvelle politique du constructeur américain :

Comme certains d'entre vous le savent, Boneloaf travaille avec Double Fine Presents depuis un certain temps. Ils nous ont donné des conseils, ils nous ont apporté un soutien formidable et, surtout, ils sont devenus des amis et des mentors pour nous. Nous aimons Double Fine et ils ont été vraiment fantastiques. Ce que Tim et sa société ont construit est merveilleux, mais avec la fin de Double Fine Presents qui résulte de l'acquisition de Double Fine par Xbox Game Studios l'année dernière, nous pensons que c'est le bon moment pour Boneloaf de se débrouiller tout seul ... et de publier Gang Beasts nous-mêmes.

Si cette annonce est évidemment bien triste, elle s'avère d'une implacable logique : le studio de Schafer étant désormais un développeur first party pour le compte de Microsoft, il lui aurait été bien difficile de conserver sa casquette d'éditeur, fut-ce pour de petites expériences indés.

Le doute planait depuis bientôt un an sur les activités du label, qui semble donc avoir stoppé toute activité, et la "grande marge de manoeuvre" vantée par le créatif l'an dernier exclurait donc le statut d'éditeur.

Lancé en 2014, il nous aura offert quelques sympathiques expériences, notamment le puzzle-game GNOG, qui avait su en son temps charmer votre serviteur. Knights and Bikes pourrait donc être le dernier jeu édité par Double Fine, bien que le cas de Samurai Gunn 2 puisse changer la donne.

De son côté, le studio nous a tout de même promis de sortir un certain Psychonauts 2 pour... 2020.