Epic Games Store : Les jeux gratuit font augmenter les ventes selon Tim Sweeney

Dans le petit monde du jeu vidéo, ces dernières année auront vu s'amorcer un nouveau modèle : celui de l'abonnement, qui permet aux joueurs curieux et/ou raisonnablement fauchés de s'essayer à une palanquée de nouveautés pour le prix d'un jeu indé en solde. Mais il existe une formule encore plus alléchante que celle des prix réduit : la gratuité, légale par-dessus le marché. Et le plus fou, c'est que les éditeurs y trouvent aussi leur compte.

Tim Sweeney vient en effet d'affirmer lors d'une interview accordée au site Gamespot que les jeux gratuitement proposés via l'Epic Games Store ont permis aux éditeurs partenaires de voir leurs volumes de ventes augmenter. L'arrivée d'un titre sur le principal concurrent de Steam créerait un cercle vertueux qui profiterait ainsi au service de Valve, grâce au bon coup de projecteur ainsi offert :

La plupart des développeurs qui lancent leurs jeux gratuitement sur l'Epic Games Store ont constaté que leurs ventes sur Steam et sur les boutiques en ligne des différentes consoles ont augmenté après leur mise à disposition chez nous, en raison d'une sensibilisation accrue. C'est donc quelque chose de vraiment positif, et cela a attiré des dizaines de millions de nouveaux utilisateurs dans l'écosystème Epic Games.

L'autre boutique en ligne avait profité des Game Awards 2018 pour se lancer en grande pompe, et promettre l'arrivée d'un nouveau jeu gratuit toutes les deux semaines, en commençant par le très camillesque Subnautica. La fournée bi-mensuelle qui devait se terminer à la fin de l'année 2019 aura finalement été reconduit en 2020, avec le succès que l'on sait.

Rappelons que les revenus générés par les ventes d'un jeu sur l'Epic Games Store s'avèrent plus juteuse que celle de Steam : 88% contre 70% pour la machine à vapeur de Newell. C'est d'ailleurs cette politique agressive qui permet à Epic de décrocher assez régulièrement quelques exclusivités, et ainsi de faire grossir ses troupes d'acheteurs potentielles, qu'il faudra satisfaire avec toujours plus de jeux gratuits.

Entre le succès grandissant de la plate-forme et les 10 millions d'abonnés que compte désormais le Xbox Game Pass, la consommation de jeux vidéo devrait continuer à se transformer dans les années à venir, et le vainqueur sera peut-être celui qui trouvera le meilleur modèle économique pour répondre à ces transformations.

