Xbox Game Pass : Plus de 10 millions d'abonnés, Microsoft se frotte les mains

À défaut de pouvoir annoncé sa prochaine machine de guerre comme les plans le prévoyaient (avant de changer), certains font malgré la situation contre mauvaise fortune bon coeur. C'est évidemment le cas de Microsoft, qui peut à défaut d'enchaîner les présentations devant une foule dopée à la hype profiter des juteuses retombées de son service d'abonnement.

À voir aussi : TEST de Streets of Rage 4 : Les coups de grâce ?

Les résultats financiers concernant le dernier trimestre de l'année fiscale du constructeur américain ont en effet été publiés hier, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier ne semble pour le moment pas trop souffrir de la pandémie qui sévit actuellement sur notre petite planète.

Microsoft explique le confinement aura permis de doper l'emploi de logiciels propriétaires tels que Teams, Azure, ou encore Windows Virtual Desktop, qui facilitent le télétravail. Mais dans la société du loisir, la branche Xbox n'est pas en reste, puisque le Xbox Game Pass peut désormais s'enorgueillir d'un portefeuille de 10 millions d'abonnés, un joli score, surtout dans un système dont la base est décimale. Il n'est pour l'instant pas question d'argent, mais cette réussite semble valider les récents propos de l'inépuisable Phil Spencer concernant sa viabilité.

Lancé au printemps 2017, le service compte plus de 100 titres disponibles à son actif, et le pari d'y proposer day one de nombreux titres et l'ensemble des exclusivités semble donc payant. Gageons que l'arrivée de Gears Tactics (via le Xbox Game Pass for PC) ou Streets of Rage 4 ces derniers jours ne risquent pas de voir la tendance s'inverser.

Dans le même temps, Microsoft annonce comptabiliser 90 millions d'utilisateurs actifs par mois sur le Xbox Live, et déjà "plusieurs centaines de milliers" de joueurs sur le Project xCloud, disponible à l'heure actuelle dans sept pays tout ce qu'il y a de plus confinés. L'histoire ne dit pas si les flûtes se remplissent d'une recette champenoise à la californienne, mais en attendant de découvrir si la nouvelle génération de Xbox sortira ou non à la fin de l'année, Microsoft peut donc envisager les prochains mois avec un peu de sérénité.