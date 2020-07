TEST de l'écran nomade MSI Optix MAG161V : Travaillez et jouez partout

De plus en plus connectés, de plus en plus mobiles les joueurs veulent pouvoir s'adonner à leur passion partout et dans les meilleures conditions. Pour ce faire, il faut pouvoir visualiser les jeux et pour cela on en encore rien trouvé de mieux qu'une bonne vieille dalle. La Switch est une belle solution pour le jeu nomade, mais malgré sa taille conséquente pour une portable, on ne s'approche pas du confort d'un moniteur classique. MSI propose d'améliorer cela avec l'Optix MAG161V.

Les moniteurs ont plusieurs soucis. La taille du matériel est souvent bien supérieure à celle de la dalle elle même et donc l'encombrement est gênant. Sans compter que tout cela pèse lourd. L'alimentation n'est pas le moindre des soucis. Soit déportée, soit intégrée, elle aussi est lourde et volumineuse. C'est le premier des avantages qui sera mis en avant par MSI avec cet écran de 15,6 pouces.

Le moniteur peut être alimenté indifférement sur l'un de ses deux ports USB C

Le fin du fin ?

Ce qui frappe tout d'abord avec cet écran, c'est sa finesse. Sans atteindre les prouesses des écrans futuristes des salons technologiques, sa partie la plus fine ne fait que 5,1 mm. Si on veut être plus honnête, 11 mm nécessaires à l'accueil de la connectique écran et alimentation. Sur la tranche, on trouve en effet un port mini HDMI (le câble spécifique est fourni), ainsi que deux ports USB-C (dans la boîte eux aussi).

De l'autre côté se trouvent une molette cliquable pour naviguer facilement dans les menus, ainsi que le bouton de mise en marche/veille et une sortie mini-jack. Oui, une sortie mini jack ! MSI ne nous fait pas l'affront de nous demander d'avoir des écouteurs bluetooth là ou les smartphones voient cette interface disparaître impitoyablement.

En étant très attentif, on note également les deux orifices sur la tranche inférieure afin de laisser s'exprimer les deux petits hauts parleurs de 1W. Le tout ne pèse que 900 g avec un design sans bordures. Sobre, élégant et pour tout dire séduisant, cet écran fait très belle impression. Il fait penser à une petite chemise dans son étui (accessoire inclus) qui sert également de support avec deux positions d'inclinaison. De fait, il se glisse facilement dans un sac ou une sacoche.

Oui, une véritable prise mini jack !

Ce qui s'affiche clairement se matte aisément

La mise en route est simplissime, le fait qu'il puisse être alimenté en USB est un gros plus. Pas de gros bloc d'alimentation à trimbaler et une réactivité exemplaire au démarrage. Le premier réflexe est d'aller faire un tour dans les menus de réglage avec une arborescence logique et des termes correctement traduits dans la langue de molière. La molette cliquable montre tout de même un manque de précision propre à ce système et laisse dubitatif sur sa robustesse. Heureusement, on ne s'amuse pas à changer tous les réglages à chaque utilisation. Complet, c'est l'adjectif qui vient à l'esprit pour clore cette partie concernant l'interface.

Le MAG161V n'est pas 100Hz, mais son taux de rafraîchissement suffira à l'écrasante majorité des joueurs. A moins que vous ne fassiez partie des rares utilisateurs qui jouent à la frame prête. Contraste et luminosité n'ont rien à voir avec un modèle de bureau et c'est bien normal. Il ne monte pas non plus en 4K et c'est cohérent avec la taille de sa diagonale. Plus que les chiffres, que vous n'aurez aucune difficulté à trouver et comparer, ce sont les sensations procurées qui priment.

De ce côté, nous avons été très favorablement surpris. La dalle IPS est agréable, réactive et quelle que soit la machine branchée dessus, tout s'est très bien passé. Le MAG161V a été utilisé dans un environnement gaming avec des consoles, une Recalbox, une surface en second écran de travail et à chaque fois cela n'a posé aucun souci pour un encombrement minimal.

Il a parfaitement rempli le rôle qui lui était dévolu; c'est à dire celui d'un écran d'appoint qui met l'accent sur la mobilité. Reste à savoir si votre mobilité justifie l'investissement de 260€ qu'il demande. A ce prix, vous aurez évidement mieux si vous être devant votre bureau 99% du temps.

x x x x x EN RÉSUMÉ PETIT ET COSTAUD ! Le MAG161V est un écran qui est bien pensé et sa conception est parfaite pour les usages nomades. Sans vous promettre des performances d'écran gaming de bureau, il est parfait pour s'emporter en vacances et jouer dans de bonnes conditions ou bénéficier d'un second écran pour des présentation ou un travail plus efficace. Compacité, sobriété et efficacité sont les maîtres-mots de ce matos. Bravo.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : La compacité de l'ensemble

L'alimentation USB

La qualité de finition

Les accessoires et câbles dans la boîte La molette de navigation fragile