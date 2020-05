PS5 : La console devrait être présentée bientôt selon un journaliste japonais

Comme indiqué précédemment, la pandémie a bouleversé les plans de Sony en termes de marketing de la PS5 à plusieurs reprises et à différents niveaux. Et si l'on ajoute à ça la crainte des fuites, tout force le constructeur japonais à faire les choses autrement qu'il les aurait faites dans un contexte normal.

Takashi Mochizuki, journaliste pour Bloomberg généralement bien informé, affirme sur Twitter qu'il pense que la présentation de l'apparence de la PlayStation 5 est "proche." Il explique que la production de masse de la console est sur le point de débuter et que pour éviter une fuite similaire à celles qu'il a pu subir par le passé, le constructeur va devoir dévoiler sa console rapidement.

I expect official reveal of PS5 design is near anyway because, as I wrote in this article, mass production is starting and that means leak risk of console/console image. Given SIE trying to stay ahead of curve, reveal shouldn't be too far away. https://t.co/YTRh6klZqt