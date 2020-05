PS5 : L'événement consacré à "l'avenir du jeu" est officialisé, toutes les infos

La rumeur affirmait depuis plusieurs jours qu'une annonce serait faite cette semaine au sujet de la PS5. Et elle avait vu juste. Sony dévoilera enfin des jeux PlayStation 5 la semaine prochaine. Et on sait précisément quand.

Sony vient d'annoncer que son prochain événement virtuel consacré à la PS5 aura lieu le 4 juin prochain à 22h heure de Paris. Ce dernier sera consacré à un "premier aperçu des jeux auxquels les joueurs pourront jouer après la sortie de la PlayStation 5 lors des fêtes de fin d'année."

D'après ce que laisse entendre la description de cet événement, les jeux montrés viendront de studios petits et grands, connus comme nouveaux venus. Le texte affirme que ces derniers travaillent dur sur des jeux qui "mettent en avant le potentiel du hardware."

D'après Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment, cet événement durera un peu plus d'une heure et sera le premier d'une série de "mises à jour" au cours desquelles le constructeur dévoilera plus de choses au sujet de la console et ses jeux.