PlayStation Plus : Un des deux jeux "gratuits" de juin annoncé, une fuite pour le second ?

Le mois de mai touchant à sa fin, le temps est venu de découvrir les jeux PlayStation Plus "gratuits" du mois de juin. Cette fois, Sony a décidé de faire les choses différemment en faisant ses annonces en deux temps.

À lire aussi : PS5 : Sony présenterait "beaucoup" de jeux pendant son événement de juin

Sony vient d'annoncer qu'un des jeux "gratuits" du PlayStation Plus pour le mois de juin 2020 sera Call of Duty WWII. Les joueurs abonnés au service du géant japonais pourront télécharger le FPS d'Activision à partir du 26 mai prochain, autrement dit demain.

PS Plus members: Call of Duty: WWII is part of the monthly games lineup for June, and will be available for download starting May 26.



We'll share additional details of our monthly lineup later this week. Enjoy! pic.twitter.com/ECVwca1cXq