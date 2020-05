PS5 : Sony présenterait "beaucoup" de jeux pendant son événement de juin

Tandis que les joueurs continuent d'attendre que Sony annonce officiellement l'événement de présentation de la PlayStation 5, plusieurs journalistes affirment que ce dernier aura lieu début juin. Et l'un d'entre eux va même plus loin en évoquant ce que Sony va y montrer.

Jeff Grubb, journaliste américain du site VentureBeat, a été le premier à donner la date du 4 juin prochain pour l'événement de présentation de la PS5. Et selon lui, cette date est toujours d'actualité. Le journaliste a publié sur son compte Twitter un fichier sur lequel il récapitule les événements à venir au cours des prochaines semaines.

Et à la date du 4 juin, le journaliste a noté la tenue d'un "Slate of Play," jeu de mots avec les émissions "State of Play" généralement diffusés par Sony. Et lorsqu'un Twittos lui a demandé ce qu'il entend par "slate," Jeff Grubb a répondu :

Should be an entire slate of games. A lot. - Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 13, 2020

Il devrait y avoir une liste complète de jeux. Beaucoup (de jeux).

Pour info, le mot "slate" en anglais est un synonyme du mot "liste." Pour rappel, Jeff Grubb avait annoncé en avance la date des derniers Nintendo Direct et Indie World. Il convient également de rappeler que le toujours très fiable Jason Schreier désormais chez Bloomberg affirme lui aussi qu'un événement PS5 devrait se dérouler entre début et mi-juin prochain.

Si Sony a bien retenu, et maintenu, la date du 4 juin, une annonce officielle ne devrait plus trop tarder.