Nioh 2 : Le réalisateur évoque ses envies celtiques pour un éventuel Nioh 3

Si les fans de découpe nette et sans bavure comptent les jours qui les séparent de la sortie d'un certain Ghost of Tsushima, l'année 2020 leur a déjà livré leur lot de Souls-like, à commencer par le très japonisant Nioh 2, qui est loin de marquer le point final de la nouvelle licence de Koei Tecmo, en témoignent les nombreux DLC prévus pour cette année.

Le "Souls-like du Japon féodal", comme l'avait qualifié l'implacable Joniwan, pourrait bien changer d'ère et de décor pour préférer les célèbres falaises de Moher, qui attirent les touristes sur les côtés de l'Irlande. C'est en effet ce qu'à déclaré ce weekend le réalisateur Fumihiko Yasuda, lors d'un livestream organisé durant la version en ligne de la MomoCon 2021.

Interrogé sur la perspective de situer l'action d'un hypothétique Nioh 3 durant la période historique des Trois Royaumes de Chine (se déroulant entre les années 220 et 280), Yasuda a fait part de ses envies de venir sur le Vieux Continent :

J'ai comme l'impression que nous avons traité les principaux éléments de la période Sengoku. Et puis, il faut aussi penser au destin de William... Personnellement, je suis très intéressé par les mythologies irlandaises et celtiques, par leurs légendes, et je voudrais bien faire un jeu se déroulant dans cet univers. Bien sûr, j'aurais tout aussi envie d'en faire un se déroulant durant la période des Trois Royaumes !

Le héros de Nioh 3 devra-t-il occire leprechauns en invoquant Dagda ? Rien n'est moins sûr... En attendant, rappelons que le premier DLC de Nioh 2 (qui peut s'enorgueillir d'avoir passé la barre du million d'exemplaire) baptisé Le Disciple de Tengu sera disponible dès le 30 juillet 2020, sur PlayStation 4.

L'herbe est-elle vraiment plus vertes sur les falaises de la côte irlandaise ? Quel serait pour vous le décor idéal d'un Nioh 3 ? Faites-nous part de vos avis porte-bonheurs dans les commentaires ci-dessous.