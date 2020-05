Nioh 2 fête son premier million, se met à jour avec un mode Photo, et annonce 3 DLC

Suite d'un titre qui aura su, en trois ans, attirer autant de millions de joueurs à lui, Nioh 2 profite de cette journée ensoleillée pour communiquer plusieurs infos chaudes et importantes et chaudes comme la braise.

Koei Tecmo a confirmé que Nioh 2 s'était écoulé à plus d'un million d'exemplaires dans le monde depuis sa sortie le 13 mars dernier. L'action-RPG de la Team Ninja compte bien jouer la carte de l'entretien sur le long-terme, comme son aîné et c'est pour cela que la dernière mise à jour, désormais disponible, fait plus qu'apporter des corrections.

L'update 1.09 apporte avec elle un mode Photo, qui permet de faire des clichés ultra-classes et filtrés, ainsi que neuf nouvelle missions (secondaires et Crépuscule), histoire de toujours sustenter les fans.

Et pour finir, il est acté que trois DLC d'importance vont venir donner toujours plus de contenu. Le premier pack s'intitulera Le Disciple de Tengu et sera disponible le 30 juillet prochain. Un synopsis a été révélé sur le PlayStation Blog :

Une grande bataille s'est tenue à Yashima à la fin de la période Heian. Durant sa visite à Yashima, notre protagoniste découvre un sanctuaire renfermant une flûte mystérieuse que l'on appelle Sohayamaru. Elle scintille de mille feux... et l'on peut apercevoir l'ombre d'un yokai qui plane en arrière-plan. On apprend alors que chaque fois qu'une guerre éclate, les héros armés de la Sohayamaru plongent au coeur de la bataille afin de restaurer la paix sur cette terre.

Bref, vous allez profiter de nouveaux Yokai, de nouvelles armes, de nouveaux boss et même de nouveaux niveaux de difficulté. Renversant.

Nioh 2 est disponible sur PS4.