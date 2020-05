Mortal Kombat 11 Aftermath : RoboCop et Sheeva se présentent en vidéo

C'est cette semaine que Mortal Kombat 11 gagne officiellement une extension. Et si celle-ci a déjà révélé sa teneur à plusieurs reprises, avec entre autres son trailer de lancement, il restait encore des nouveaux kombattants à introduire.

Comme pour Fujin il y a quelques jours, Johnny Cage a décidé de prendre le micro pour que deux personnages rejoignant le roster déjà bien garni du dernier Mortal Kombat soient connus de tous et de toutes.

Avec Mortal Kombat : Aftermath, les joueurs auront l'occasion, si cela n'avait pas déjà été le cas, de faire connaissance avec RoboCop et Sheeva. D'un côté, le héros 50% homme, 50% machine et 100% flic apparu sur grand écran en 1987 grâce au génie de Paul Verhoeven, de l'autre, la reine de Shokan, une guerrière qui a les bras longs et au nombre de quatre, apparue pour la première fois dans Mortal Kombat 3. Deux adversaires à craindre, pour sûr.

Mortal Kombat Aftermath sera disponible ce mardi 26 mai prochain sur PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch et Google STADIA, en téléchargement au prix de 39,99 euros seul, 49,99 euros avec le Kombat Pack et 59,99 avec le jeu de base et ses DLC.