The Last of Us 2 : Naughty Dog limite les spoilers sur Twitter avec une nouvelle fonctionnalité

Si le plus gazouillant des réseaux sociaux n'est finalement qu'un support d'échange au nombre de caractères plus ou moins limités, pour d'autres, il représente un enjeu stratégique, qui peut faire ou défaire des réputations. Et dans le pire des cas, gâcher la surprise pour tout le monde.

À voir aussi : Sony : Un brevet destiné à empêcher les spoilers émerge sur la toile

S'il ne permet pas d'élaborer un raisonnement complexe, Twitter peut tout de même vous flinguer une journée, comme ce fut le cas pour les pauvres joueurs récemment spoilés à cause d'une fuite du côté de chez Naughty Dog, qui aura dévoilé des éléments de l'intrigue du très attendu The Last of Us Part II, pas plus tard que le mois dernier.

Soucieux de conserver un maximum de surprises intactes, le studio californien vient donc d'embrasser une nouvelle fonctionnalité du réseau social, qui permet de choisir qui pourra répondre à l'un de ses posts, et qui pourra retourner se coucher, comme en atteste le dernier exemple en date :

Pick up where we left off on June 19. #TheLastOfUsPartII pic.twitter.com/nFa26GPuw9 - Naughty Dog (@Naughty_Dog) May 21, 2020

Si certains y verront là une sorte de contrôle éhonté, d'autres préféreront trouver là une occasion de profiter des dernières informations en provenance directe des développeurs sans risquer de découvrir un malencontreux twist que l'on aurait préféré avoir in-game.

Naughty Dog peut ainsi choisir de filtrer les réponses, en autorisant ces dernières à tout le monde, aux utilisateurs suivis, ou encore à ceux explicitement mentionnés. À en croire les premiers retours, les avis sont pour le moins... mitigés. L'essai sera-t-il transformé ? Une chose est sûre : au vu du récent brevet déposé par Sony, la question des spoilers semble désormais être devenue un enjeu crucial pour les développeurs de titres AAA.

En attendant de pouvoir profiter de la version définitive de The Last of Us Part II, prévue pour le 19 juin prochain sur PlayStation 4, soyez beaux joueurs, et ne venez pas polluer les commentaires avec de bien vilains divulgâchis, hein ?