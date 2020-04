The Last of Us Part II victime d'une fuite massive online, évitez les spoilers

Dure fin de week-end pour Naughty Dog. Le développeur californien a en effet vu des passages entiers de son prochain jeu, dont la date de sortie n'est toujours pas connue, débouler sur l'Internet et se répandre.

Si comme un certain Trazom vous attendez The Last of Us Part II le poing serré depuis des années, il va falloir faire très attention où vous mettez les pieds dans les prochaines heures. Les sites web communautaires tels que reddit et 4Chan ont commencé à voir apparaître des portions entières du jeu de Naughty Dog.

Parmi ces extraits se trouvent des séquences de gameplay assez avancées mais surtout des cinématiques révélant des points scénaristiques majeurs, dont la simple évocation ruineraient tout simplement l'expérience.

Et évidemment, en dépit d'actions entreprises pour effacer ces vidéos, les réseaux sociaux et YouTube ont commencé, par le biais de comptes probablement tenus par des Prix Nobel, à chercher à diffuser ces clips. Parce que gâcher le travail de centaines de développeurs et le plaisir des fans, voyez-vous, c'est important. Bref, nous ne saurions que trop vous conseiller de rendre muets certains termes et hashtags liés à cette exclusivité PS4.

Pour l'heure, la source de cette fuite majeure et absolument catastrophique n'a pas été identifiée. Les soupçons se portent sur un ancien employé, du fait de la présence de messages adressés aux programmeurs et testeurs sur les vidéos qui auraient été prélevées d'une version datant de février/mars 2020. Mais rien n'a été confirmé. Il ne fait aucun doute que le studio et Sony vont réagir vite et fort. En espérant que la portée d'un tel leak n'affecte pas le développement.

The Last of Us Part II est attendu sur PS4, il devait sortir le 29 mai prochain et n'a pour l'heure, aucune nouvelle date de sortie.

