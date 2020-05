Tony Hawk Pro Skater 1+2 : Steve Caballero parle de sa modélisation en vidéo

La rentrée 2020 se fera-t-elle avec des Vans aux pieds et du punk-rock californien dans les oreilles ? Il faut dire que depuis l'annonce du retour du plus célèbre des skateurs avec l'arrivée prochaine de Tony Hawk's Pro Skater 1+2, nous avons tous un peu quinze ans, mais avec les avantages de la majorité.

À voir aussi : Tony Hawk's Pro Skater 1+ 2 : Un peu de gameplay avec Jack Black et... Tony Hawk

Et parmi les skateurs âgés qui signeront leur retour en grâce aux côtés du père Faucon, on trouve Steve Caballero, le roi de l'aerial, qui profite de sa présence renouvelée au sein du roster de cette compilation résolument nostalgique pour brièvement revenir sur le chemin parcouru, et dévoiler les coulisses de la capture faciale de nos sportifs de l'extrême :

Des années après la sortie du premier jeu, je vois des gamins sortir les mêmes tricks que nous faisons avec nos pouces. C'est très flatteur d'être dans ce nouvel épisode, on m'a demandé de mimer quelques expressions, au milieu de toutes ces lumières, c'était assez étrange.

Profitez de l'été pour travailler vos articulations, puisque Tony Hawk's Pro Skater 1+2 et sa playlist amputée enchaîneront les tricks en HD le 4 septembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.