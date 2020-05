Final Fantasy XIV s'offre 30 jours d'essai gratuit sur PS4, dépêchez-vous !

Alors qu'une partie de l'humanité attend désormais sagement la seconde vague qui la submergera une nouvelle fois, les éditeurs de notre petit milieu continuent malgré une situation déconfinatoire de proposer des expériences gratuites, histoire d'aspirer le temps qui vous sépare du doux repos de la tombe.

Et dans le rôle de l'éternel bon élève, nous retrouvons une nouvelle fois Final Fantasy XIV : A Realm Reborn, qui après avoir offert une huitaine de jours tout ce qu'il y a de plus gratuits aux joueurs PC le mois dernier, s'offre un galop d'essai sur PlayStation 4.

En cliquant sur ce lien ou en vous rendant sur le PlayStation Store, vous pourrez en effet télécharger Final Fantasy XIV Online Starter Edition sans débourser un Gil, en lieu et place des 19,99€ habituellement requis, et en profiter durant 30 jours. Comme son nom l'indique plus ou moins, cette version d'essai se restreint à la formule originale, et n'inclut donc pas les différentes extensions Heavensward, Stormblood ou encore Shadowbringers, qui ont achevé de convaincre notre cher Rudy-san.

Pour profiter de ces 30 jours de gratuité (après lesquels il vous faudra souscrire un abonnement payant pour continuer l'aventure), vous devrez libérer 60 Go d'espace sur votre disque dur, et télécharger Final Fantasy XIV Online Starter Edition avant le 26 mai, soit mardi prochain.

L'occasion était évidemment trop belle pour que l'on ne vous rappelle pas que la mise à jour 5.3 de Final Fantasy XIV et l'arrivée de Reflections in Crystal est prévue pour cet été, et que vous pouvez déjà retrouver tous les détails la concernant ici-même.