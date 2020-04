Final Fantasy XIV : La mise à jour 5.3 s'appellera Reflections in Crystal, les changements à venir

Refonte d'A Realm Reborn pour les nouveaux joueurs, nouveaux donjons, défis, quêtes, contenu post-Shadowbringers... voici tout ce qu'apportera la mise à jour ultra-complète 5.3.

La mise à jour 5.3 a trouvé sa nouvelle date de sortie : initialement prévue pour mi-juin, elle sera retardée d'une à deux semaines à cause de la pandémie du coronavirus. Selon le Producer de Square Enix Naoki Yoshida, elle sera donc disponible entre fin-juin à début juillet. Une grande partie du contenu a aussi été révélée dans ce live des devs. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Toutes les nouveautés

La première nouveauté importante de la mise à jour sera l'arrivée d'une partie supplémentaire de la conclusion de l'histoire de la dernière extension, Shadowbringers. Elle s'intitulera "La Traversée de Norvrandt". Pour y accéder, les joueurs devront avoir terminé les quêtes de la Tour de Cristal et la première quête du chocobo. Le jeu accueillera aussi ces nouveautés :

Un nouveau donjon

De nouvelles quêtes tribales des Nains (pour les Disciples de la main)

Nouvelles quêtes des Chroniques d'une nouvelle ère sur la Complainte de Werlyt (avec une rencontre en instance, mais pas de défi)

Arrivée du Chapitre 2 de YoRHa: Dark Apocalypse, "Base militaire des Pantins"

Deux défis secrets (aucun indice donné)

Arrivée de la grande instance "Le front sud de Bozja" pour améliorer ses armes de la résistance

Possibilité de voler dans toutes les régions d'A Realm Reborn

On s'en doute, pour permettre aux joueurs de voler dans toutes les zones du jeu, toutes les cartes du jeu de base ont dues être retravaillées. Ainsi, certains lieux auparavant accessibles en sautant ou en grimpant ne pourront plus être atteints, alors que les cieux s'ouvriront aux montures volantes.

En outre, la quête "Vole, beau volatile !" ne sera plus nécessaire pour débloquer la fonction, et les chocobos pourront désormais tous voler (dont le tout premier obtenu par les joueurs). Ce changement aura aussi pour conséquence d'accélérer la progression d'A Realm Reborn avec deux fois plus de mobilité dès le niveau 20, l'un des points principaux de cette mise à jour.

Une refonte pour accueillir de nouveaux joueurs

L'un des changements les plus demandés ces dernières années fera son arrivée avec la mise à jour 5.3 : une refonte du rythme du scénario du jeu A Realm Reborn. Actuellement, l'histoire prend beaucoup de temps à être terminée, avec des quêtes allongées et beaucoup de déplacements.

L'autre problème est que les joueurs finissent toujours par arriver à plus haut niveau que la quête principale, ce qui cause un décalage avec le reste du contenu. Ces longueurs sont l'un des obstacles majeurs à l'arrivée de nouveaux joueurs sur FF XIV.

Pour répondre à ce problème, le scénario sera "simplifié" de 2.0 à 2.5, c'est-à-dire sur la totalité des quêtes du scénario principal jusqu'au début de Heavensward. Il y aura donc moins de quêtes, mais pour compenser, chacune d'entre elles offrira plus d'expérience. Plus d'équipement sera aussi offert en récompense pour entamer Heavensward avec un meilleur équipement. En outre, il sera désormais obligatoire de compléter la première quête du chocobo (niveau 20) et la Tour de Cristal pour accéder au contenu supplémentaire, ce qui est plus cohérent avec le contenu débloqué plus tard.

Les changements

En plus de ces nouveautés, des changements seront introduits avec la mise à jour 5.3. Certaines classes seront ajustées (sans informations supplémentaires pour le moment), du PvP, du PvE, et du défi quotidien Le Front (PvP), qui comprendra désormais toutes les cartes PvP.

Il y aura également des ajustements pour les métiers, que ce soit du Disciple de la main ou de la terre avec une mise à jour des outils de Cielacier et un nouveau client de commandes spéciales.

Autre changement pour améliorer l'expérience de jeu : il sera possible de rechercher les recettes d'un ingrédient en le sélectionnant directement dans l'inventaire.

La reconstruction d'Azurée entamera également sa troisième étape. Avec cette nouvelle étape, les classements seront réouverts, de nouveaux items compteront dans le score et des récompenses spéciales (titres et succès) seront offerts aux joueurs ayant les meilleurs scores.

Un défi de Primordial niveau 80 sera disponible pour un temps limité et changera chaque semaine. Compléter ces défis permettra aux joueurs d'avoir une chance de jouer au mini-jeu touché-tourné pour gagner des récompenses via des avoirs. D'autres changements divers seront ajoutés, comme l'ajout d'un nouveau menu pour les parasols.

La mise à jour n'a pas encore de date définie. Elle arrivera entre fin juin et début juillet !