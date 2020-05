Kerbal Space Program 2 reporte une nouvelle fois son lancement à cause du COVID-19

Les nombreux documentaires retraçant l'épopée de la conquête spatiale n'ont eu de cesse de nous le rappeler l'été dernier : pour réussir sa mise en orbite, il faut prendre son temps. Tout son temps. Attendre le fameux alignement des étoiles, et croiser les doigts pour que tout se passe pour le mieux. Mais malheureusement pour nous, pauvres mammifères d'un caillou lancé à pleine vitesse, tout ne se passe pas toujours pour le mieux...

Parmi les quelques surprises qui avaient ponctué l'Opening Night Live, synonyme de coup d'envoi de la très currywurstée Gamescom (copyright TRAZOM ce DIEU méconnu), l'annonce d'une suite au simulateur de vol Kerbal Space Program avait su faire son petit effet sur l'assemblée, foi de bretzel.

Alors annoncé pour le (maudit) printemps 2020, Kerbal Space Program 2 avait été décalé à la prochaine année fiscale par Take-Two, qui jurait en février dernier de sa bonne foi en annonçant l'ouverture d'un studio entièrement dédié, et de s'assurer de la supervision supposément cosmique de spécialistes en la matière.

Malheureusement, les explorateurs attendront. Annoncé pour l'année fiscale en cours, Kerbal Space Program 2 souffrira comme tant d'autres d'une épidémie bien terrestre :

Heads up Kerbonauts, we've a message from mission control for you.#KSP2 pic.twitter.com/aa1aTEloXG - Kerbal Space Program (@KerbalSpaceP) May 20, 2020

Nous annonçons désormais la sortie de Kerbal Space Program 2 pour l'automne 2021.



Comme vous le savez, nous travaillons dur pour en faire la meilleure suite possible. C'est un objectif ambitieux. Nous développons un jeu immense, en expansion, et bourré de contenu, mais tout cela nous demandera plus de temps que prévu. L'épidémie de COVID-19 nous amène à faire face à de nouveaux défis [...] et ce n'est pas le genre de nouvelles que vous attendiez, mais nous avons besoin de prendre la meilleure décision pour le développement de Space Kerbal Program 2.



Nous avons hâte de pouvoir voler à vos côtés, et nous avons déjà hâte de vous faire part de nos avancées.

Le jeu qui fait partie des fameux "93 titres" prévus par Take-Two dans les cinq prochaines années est donc désormais officiellement attendu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One pour l'automne 2021. Pourrons-nous alors être un peu plus près des étoiles ?

Rien n'est moins sûr.