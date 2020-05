Take-Two prépare pas moins de 93 jeux dont 46 nouvelles IP dans les 5 prochaines années !

Lors de la conference call face aux investisseurs de ce jour, Take-Two a révélé qu'il préparait pas moins de 93 jeux au total, sur les 5 prochaines années et tenez-vous bien à la rampe, 47 nouvelles IP ! A base de milliards de remastérisations ? Hmmmm...

C'est donc lors de ce rendez-vous financier pour parler gros sous et résultats financiers du quatrième trimestre ainsi que de l'exercice 2020 avec les investisseurs, que le président de Take-Two, Karl Slatoff, a déclaré qu'il prévoyait de publier un total de 93 nouveaux titres au cours des cinq prochaines années, et ce aussi bien via les labels en interne que les partenaires externes des studios de développement.

Plus précisément, selon GamesIndustry, 63 de ces titres seraient des expériences pour joueurs "hardcore" (parmi lesquels 15 extensions de titres existants), tandis que 17 seraient des titres intermédiaires et 13 seraient considérés comme des jeux "casual".

Ce n'est pas tout puisque 47 proviendraient de licences existantes et 46 seraient de nouvelles IP (propriété intellectuelle). 72 sont prévus sur les consoles, PC et streaming - avec sept d'entre eux également disponibles sur mobile - et 21 seraient spécifiquement pour mobile.

67 de ces titres seraient des jeux ayants, alors que 26 d'entre eux seraient des free-to-play. Vous le voyez, tout est déjà PRÉVU !

En revanche, le boss a déclaré qu'il se réservait le droit de reporter ou d'annuler n'importe quel titre de la liste ci-dessus, dans le pire des cas. Le chiffre pourrait donc bien bouger d'ici à leurs sorties respectives.

Evidemment, aucun mot n'a été prononcé pour parler d'un certain GTA VI, que tout le monde attend avec la plus grande des impatiences. Si ça doit arriver dans 5 ans, eh bien... c'est la vie !