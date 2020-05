Sea of Thieves débarque sur Steam bientôt, la date de sortie dévoilée

La version PC de Sea of ​​Thieves, sorti il y a déjà belle lurette, mais uniquement sur le Microsoft Store et via Xbox Game Pass pour PC, sera lancée sur Steam prochainement ! Soyez prêts moussaillons de tous horizons.

Trêve de faux suspense, la version Steam du jeu de pirates sur les Mers agitées du sud, sortira donc le 3 juin prochain contre la somme rondelette de 39,99 €. C'est en effet ce qu'ont annoncé Microsoft et le développeur Rare dans un commun accord.

Nous sommes ravis d'annoncer que notre aventure pirate en constante évolution, Sea of ​​Thieves, sera lancée sur Steam le 3 juin 2020. Depuis plus de deux ans, les membres de notre communauté naviguent librement dans une aventure fantastique avec Xbox Game Pass et sur Xbox One et Windows 10, mais au fur et à mesure que nous avançons, nous sommes impatients d'intégrer une toute nouvelle communauté de joueurs PC. Nous avons hâte d'accueillir ces nouveaux pirates dans le giron et de les voir découvrir par eux-mêmes le vaste monde de Sea of ​​Thieves.

Avec une base installée de 10 millions de pirates et plus et une multitude de plans excitants pour l'avenir, le vent est désormais dans les voiles de Sea of ​​Thieves. Depuis son lancement sur Xbox One et Windows 10 en mars 2018, le jeu a connu un parcours extrêmement mouvementé. De l'arrivée de ses premières nouvelles aventures gratuites dans The Hungering Deep à l'énorme mise à jour anniversaire qui a présenté Tall Tales et The Arena, puis à l'introduction de versions de contenu mensuel plus régulières en 2019 - plus récemment avec Ships of Fortune en avril - il a évolué vers l'aventure définitive des pirates - se renforçant à chaque fois avec des ajouts et des nouvelles manières de jouer.

Bref, vous l'aurez compris, des nouveautés vous attendent ici, et si vous n'y avez jamais mis les pieds, foncez !